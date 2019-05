Fortnite | Nuovo evento in arrivo dedicato a John Wick

Fortnite prepara un nuovo evento imminente? Datamine del 3 maggio stuzzicano la community : L'universo ludico di Fortnite è come sempre in dinamico divenire, questo è un dato di fatto: il Battle Royale di Epic Games non dorme mai e, da buon Game as a Service, sforna con una continuità a dir poco allucinante nuove feature con cui infarcire il gameplay e stuzzicare costantemente e adeguatamente la vastissima community che ogni giorno ne anima le lande di gioco. Come consuetudine, ad anticipare la release all'interno di Fortnite delle ...

Modalità Endgame e molto altro nel nuovo aggiornamento di Fortnite : E' finalmente disponibile da oggi il nuovo aggiornamento per Fortnite, che tra le novità più importanti introduce l'attesissima Modalità Endgame. In questa speciale Modalità a tempo limitato, Thanos e i suoi Chitauri invadono l'isola della Battaglia reale, in cerca delle sei Gemme dell'Infinito e sarà compito dei giocatori fermali.Di seguito potete trovare un riassunto delle novità più succose introdotte dalla patch, potete comunque dare ...

Fortnite : Epic Games utilizzerà un nuovo sistema di verifica per rafforzare le misure di sicurezza : Come segnala Engadget, Epic Games sta introducendo ulteriori misure di sicurezza per proteggere gli account degli utenti - qualcosa che deve assolutamente fare come sviluppatore di Fortnite, uno dei giochi multiplayer più popolari oggi. In un aggiornamento sulla protezione degli account pubblicato dalla società, si dice che il team stia implementando l'autenticazione multi-fattore basata su testo in futuro. Mentre l'autenticazione basata su SMS ...

Volete fare regali in Fortnite? Da oggi 3 aprile è di nuovo possibile : Sono in tantissimi i giocatori a chiedersi come fare regali in Fortnite. Naturalmente ad altri player presenti nella propria lista amici. E che condividono la stessa passione per lo shooter online di casa Epic Games, ed in particolare per la sua frenetica ed agguerrita modalità Battle Royale. Una domanda assolutamente lecita, considerando che questa opzione era prima apparsa tra le feature del titolo e poi rimossa dallo stesso team di sviluppo ...