Formula 1 | i tifosi della Mercedes sognano l’en plein | Toto Wolff però interviene a gamba

(Di giovedì 16 maggio 2019) Interrogato sulla possibilità di vincere tutte le gare in calendario,ha chiesto di mantenere i piedi ben piantati a terra Cinque doppiette in cinque Gran Premi, lavola in questo inizio di Mondiale di1. Hamilton e Bottas si sono divisi i successi, con il britannico avanti 3-2 dopo essersi imposto a Barcellona. photo4/Lapresse Una superiorità netta che, tuttavia, non spingea rilassarsi, anzi lo induce a predicare calma in vista del prosieguostagione: “non pensiamo a vincere tutte le gare, prima di tutto penso che dobbiamo rimanere umili e tenere entrambi i piedi ben piantati a terra. Abbiamo avuto 5 gare fantastiche per ora, con 5 doppiette portate a casa, ma non dobbiamo dare nulla per scontato. Non dobbiamo solo dirlo, è questione di mentalità. Le prossime due settimane saranno una grande sfida per noi, perché a Montecarlo ...

