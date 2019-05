Football Americano | rinasce storica Squadra Lupi Roma

Football Americano - Prima Divisione 2019 : Firenze corsara ad Ancona - Parma supera Torino - Bologna passa a Bergamo : Si è disputata tra ieri e oggi la Week 8 del massimo campionato di Football americano in Italia, la Prima Divisione. Nella serata di ieri sono andati in scena i match Parma-Torino e Ancona-Firenze, con i favori del pronostico rispettati in entrambe le partite. I Panthers hanno sofferto più del previsto tra le mura amiche contro i Giaguari, che sono rimasti in partita fino all’ultimo minuto senza mai però riuscire a ribaltare il parziale di ...

Football Americano - Prima Divisione 2019 : Bolzano - Milano - Parma e Firenze vincono e scappano via in classifica : Il campionato di Prima Divisione di Football americano sta entrando nel vivo e ormai si sono definite le quattro squadre più forti del momento, nonché le favorite per la vittoria finale. Nonostante la classifica dica altro, però, anche le squadre sfavorite sulla carta stanno vendendo cara la palle, regalandoci partite sempre più spettacolari. Ne sono testimonianza i due match disputati ieri sera, Torino-Milano e Bologna-Firenze, anche se pure ...

Football Americano - 1a Divisione : in campo la week 7 - Giants e Seamen per la fuga : Tutto pronto per la settima week della Prima Divisione di Football americano 2019. Nel weekend, infatti, andranno in scena i quattro match che andranno a comporre un turno quanto mai importante a livello di classifica generale. Si incomincerà sabato sera con i Seamen Milano che saranno impegnati sul campo dei Giaguari Torino per migliorare il proprio 5-1 in graduatoria e mettere ulteriore fiato sul collo alla capolista Bolzano. I milanesi, ...

Football Americano - Prima Divisione 2019 : Milano strapazza Lazio - Parma regola Bologna - Ancona espugna Bergamo : Si sono disputate tra ieri e oggi le rimanenti partite della Week 6 del campionato di Prima Divisione, massima categoria del Football americano in Italia. Nel match della settimana scorsa Bolzano si è imposta su Firenze per 36-32 al termine di un match al cardiopalma. Ieri sera a Milano i Seamen hanno domato i Ducks in una partita senza storia, vinta dai meneghini con il punteggio di 51-0 con 28 punti nel solo secondo quarto. Quest’oggi ...

Football Americano - Prima Divisione 2019 : vittoria al cardiopalma di Bolzano su Firenze nell’anticipo della Week 6 : Gran spettacolo nell’anticipo della Week 6 di Prima Divisione tra Giants Bolzano e Guelfi Firenze, con i padroni di casa che battono gli avversari per 36-32 dopo un match al cardiopalma e restano imbattuti nella competizione. I toscani si stanno rivelando una sorpresa, a testimonianza delle enormi difficoltà incontrate dai ragazzi di coach Argeo Tisma. Allo stadio Europa, infatti, sono i Guelfi a trovare per primi il vantaggio dopo meno di ...

Football Americano - IFL 2019 : Parma dilaga - vittorie esterne di Milano - Ancona e Lazio : La Week 5 di IFL, campionato italiano di Football americano, ha regalato molte emozioni grazie soprattutto al big match tra Firenze e Milano: partita combattuta, in perfetto equilibrio fino a 6 secondi dal fischio finale. Partono subito forte i Campioni d’Italia, che rifilano subito 14 punti ai padroni di casa nel primo quarto di gioco, concedendone poi 6 agli avversari. Nel secondo quarto i gigliati agguantano il pareggio, ma allo scadere della ...

Football Americano - IFL 2019 : i Panthers Parma fermano i campioni di Milano - Bolzano e Firenze ancora imbattute : Dopo la prima bye week della stagione, è tornato in campo in questo weekend il campionato di prima divisione di Italian Football League 2019. Fine settimana che ha regalato tanto spettacolo, punti, e una enorme sorpresa: la sconfitta dei Seamen Milano dopo oltre due anni. Guelfi Firenze e Giants Bolzano fanno tre su tre e rimangono in vetta alla classifica. Andiamo vedere cos’è successo nei quattro match disputati. CAMPIONATO PRIMA ...

Football Americano - IFL 2019 : prosegue il cammino di Milano Seamen e Bolzano Giants - cadono i Lazio Ducks : Si sono disputati i match della terza settimana della Italian Football League 2019 e hanno regalato la prima sorpresa della stagione. I Ducks, infatti, perdono a Firenze contro i Guelfi, mentre prosegue il percorso netto dei Milano Seamen e dei Bolzano Giants. Andiamo a vedere come si sono sviluppati gli incontri della Week-3. Firenze Guelfi – Lazio Ducks 36-22. I laziali sbarcavano a Firenze forti di un attacco “atomico” da 81 ...