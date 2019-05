Fleabag stagione 2 | la miglior serie al femminile di sempre

Fleabag - la stagione 2 al via con Phoebe Waller Bridge : Torna Fleabag , ed è tutto pronto per le sei nuove puntate della serie che nel 2016 fece conoscere Phoebe Waller - Bridge . Fleabag , la serie di cui tutti parlano in rete, molti senza averla ancora vista. TvZap recensì la prima stagione agli inizi del 2017 e l’emozione che provammo con quei primi 12 episodi non si è consumata. Semplicemente la serie è un piccolo capolavoro, poco conosciuto da noi, ma appartiene a quei gioielli che la tv ...

Perché non perdere Fleabag - la seconda stagione della dramedy di Phoebe Waller-Bridge in arrivo su Prime Video : Ditelo a tutti, sta per tornare Fleabag! La seconda stagione della dramedy più irriverente degli ultimi anni si è finalmente svelata su BBC3, e il genio creativo di Phoebe Waller-Bridge non avrebbe potuto manifestarsi in modo più glorioso. Non che ci si potesse davvero aspettare qualcosa di diverso, in fondo. Perché l'arguzia e un umorismo oscuro, sfacciato e irresistibilmente irriverente sono il marchio di fabbrica di un'artista che proprio ...