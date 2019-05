Flavia Vento condanna Rocco Siffredi | Sei Satana | ti giudicherà Dio

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Siparietto tra sacro e profano a “Live - Non è la d’Urso”: la showgirl rimprovera al pornodivo che “fare sesso per puro piacere è diabolico”ha abbracciato da tempo la purezza del corpo e dello spirito. E non ha mancato di farlo notare anel corso dell’ultima puntata di Live - Non è la d’Urso. La showgirl, dopo aver tentato la carriera televisiva, ha evidentemente capito che la sua strada è un’altra: da sex symbol e oggetto del desiderio a mistica e sentimentale.Casta da tre anni, come ha rivelato qualche tempo fa a Pomeriggio Cinque, la soubrette romana ha aspramente criticato il re dei pornodivi nel salotto di Barbara d’Urso. “Come fai a parlare di amore con tua moglie – ha tuonato la– quando dici di essere religioso, e poi vai a letto con altre donne? Il sesso è un atto d’amore per procreare, il sesso per puro piacere è diabolico”....

trash_italiano : Il sesso per puro piacere è diabolico. Il sesso è Satana. [cit. Flavia Vento] #noneladurso - opinionista__ : RT @trash_italiano: Il sesso per puro piacere è diabolico. Il sesso è Satana. [cit. Flavia Vento] #noneladurso - _boh___ : RT @FredMosby_: Flavia Vento: Il sesso per puro piacere è diabolico: il sesso è Satana AIDA NIZAR: YO SONO RELIGHIOSA PERO COSÌ TANTO NO… -