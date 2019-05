Fiorentina | i tifosi | “il 26 maggio la resa dei conti ma adesso tutti a Parma!”

Fiorentina - protesta tifosi : via gli striscioni dallo stadio : Via gli striscioni dallo stadio: è l’iniziativa decisa dal Centro di coordinamento viola club per contestare la Fiorentina e la sua proprietà. “Dopo la semifinale di Coppa Italia persa con l’Atalanta abbiamo volutamente atteso qualche giorno affinché la società facesse la dovuta chiarezza – spiega una nota ufficiale – sulle decisioni per rifondare il comparto tecnico sportivo ed evitare così per la quarta ...

I tifosi della Fiorentina insultano Veretout : è del Napoli : Roma, 6 mag. – L’Empoli e’ riuscito ad imporsi a sorpresa sulla Fiorentina grazie alla rete messa a segno da Diego Farias al 54′. A portare sfortuna potrebbe essere stata un’immagine poco felice pubblicata dai Viola sui social. Per sponsorizzare la partita contro gli avversari toscani, la Fiorentina aveva pubblicato una foto che ritrae Veretout nel gol decisivo sbagliato a Bergamo, nella semifinale di Coppa ...

Fiorentina - Nardella deluso : “i tifosi non si meritano una squadra così” : “I tifosi non si meritano una squadra cosi’: si meritano invece una squadra che sia all’altezza delle aspettative di questa citta’, e all’altezza della storia di questa citta'”. Sono le dichiarazioni di Dario Nardella, sindaco di Firenze, che commenta così il momento difficile del club viola. Nardella ha parlato di “dispiacere profondo” per la situazione, a margine di un’iniziativa ...

Tragedia Superga - al Castellani uno striscione dei tifosi della Fiorentina : Tragedia Superga – “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. 4-5-1949. Grande Torino”. E’ questo lo striscione con citazione di Indro Montanelli esposto nel settore ospite dello stadio “Castellani” di Empoli dai tifosi della Fiorentina in occasione della partita di campionato valida per la 35^ giornata, si tratta di una chiara la dedica ai caduti della Tragedia di ...

Cagliari-Fiorentina : 4 Daspo per l’assalto al B&B dei tifosi viola dello scorso 15 marzo : Calcio: Cagliari-Fiorentina del 15 marzo, 4 Daspo per l’assalto al B&B dei tifosi viola Il Questore di Cagliari ha applicato 4 Daspo di 5 e 8 anni a carico di 4 tifosi del Cagliari appartenenti al gruppo ultras ‘Sconvolts’, tutti con precedenti penali, anche specifici. Nella mattinata del 15 marzo scorso, in occasione dell’incontro tra il Cagliari e la Fiorentina un gruppo di nove persone, alcuni con il volto ...

Fiorentina - alta tensione : dura contestazione dei tifosi al Franchi : E’ una situazione delicata in casa Fiorentina, altra sconfitta per i viola, questa volta contro il Sassuolo, stagione che adesso è diventata veramente deludente. I tifosi sono furiosi soprattutto con la dirigenza, nella serata di oggi è andata in scena l’ennesima contestazione. tensione anche al termine della partita, circa trecento tifosi viola stanno contestando all’esterno dell’ingresso della tribuna autorità ...

Fiorentina - nuova pesantissima contestazione dei tifosi : “Della Valle vattene” : nuova protesta da parte della Curva Fiesole nei confronti della dirigenza della Fiorentina. In occasione della partita di campionato contro il Sassuolo gli spalti resteranno vuoti per tutta la durata del primo tempo, nelle ultime ore è stato pubblicato anche un comunicato ufficiale sulla pagina Facebook: “Dopo aver visto tramontare l’unico sogno stagionale – scrivono nella nota -, in larga parte conseguenza della ...

Scontri tifosi Atalanta-Fiorentina - tanta tensione anche dopo la partita : 15 poliziotti in ospedale : Una quindicina di agenti feriti, un tifoso viola denunciato e quattro bergamaschi in questura per accertamenti. E’ questo il bilancio dei tafferugli fuori dallo stadio il giorno dopo Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia. Gli Scontri sono avvenuti prima e dopo la partita con diversi assalti nei confronti delle forze dell’ordine che per garantire la sicurezza si sono schierati con circa 300 uomini tra polizia, carabinieri e ...

