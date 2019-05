Fidenza | candidato di Fratelli d’Italia vuole “più sicurezza” Ma ha commesso 40 reati

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019)cond’Italia, voleva fare in modo che la sua città,, in provincia di Parma, potesse “ritornare ad essere più sicura”. È quello che Riccardo Sala, di 35 anni, scriveva su Facebook qualche giorno fa, prima che fosse pubblicato il suo certificato giudiziario. Si è scoperto che ilha, tra il 2005 e il 2009, quaranta. Tra cui 14 furti in abitazione, decine di furti comuni, danneggiamenti, incendi e porto illegale di armi. Nel 2009 e nel 2010 aveva subito due condanne dal Tribunale di Sondrio, per i diversi. Scontando alla fine una pena ridotta a poco più di un anno. Una sentenza prevedeva anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Il partito di Giorgia Meloni,insieme a Lega e Forza Italia, è stato costretto ad agire. In una notad’Italia ha annunciato il ritiro ...

