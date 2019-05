Festival di Cannes | Alessandra Ambrosio in mutande sul red carpet per colpa dello spacco

Alessandra Ambrosio sfila con un sexy rosso al Festival di Cannes : Veli e spacchi vertiginosi, la supermodella brasiliana Alessandra Ambrosio elettrizza con uno show sexy in rosso il red carpet del 15 maggio al Festival di Cannes. Per la Montee des Marches per il film Le Miserables di Ladj Ly la top protagonista sulla passerella di Victoria’s Secret ha indossato un abito tutto di veli trasparenti. Per l’apertura del Festival si era fatta notare con un abito bianco. Visualizza questo post su ...

Al Festival di Cannes quattro film targati TorinoFilmLab : Al festival di Cannes quattro film targati TorinofilmLab partecipano a La Semaine de la Critique, Un Certain Regard e La Quinzaine des Réalisateurs. · ABOU LEILA di Amin Sidi-Boumédiène • Semaine de la Critique – Concorso ABOU LEILA, film d’esordio del regista algerino Amin Sidi-Boumédiène, è uno dei 7 film selezionati nella Competizione Ufficiale della 58a Settimana della Critica (15-23 maggio 2019). Sviluppato dal regista insieme ...

Festival di Cannes 2019 - I morti non muoiono di Jim Jarmusch : In una sonnolenta cittadina qualunque dell’America, chiamata Centerville (ma potrebbe chiamarsi Twin Peaks), c’è qualcosa di strano. La luna è enorme, le ore delle giornata hanno una scansione imprevedibile, gli orologi non funzionano bene e nemmeno le stazioni della radio, mentre gli animali hanno comportamenti bizzarri. “Qualcosa di strano sta per succedere”, dice il poliziotto Ronnie Peterson (Adam Driver) al suo partner più anziano, Cliff ...

Share - Ice on Fire e Bertolucci (Sky) presentati al Festival di Cannes : Ecco di seguito i film e i documentari che saranno presentati al prossimo Festival di Cannes e che sono attesi nel corso dell’anno in esclusiva per l’Italia su Sky Arte, Sky Atlantic e Sky Cinema. 19 maggio @Cannes h19.30 - Arriverà prossimamente in esclusiva su Sky Cinema, Share, il film HBO basato sul corto pluripremiato di Pippa Bianco, che ha vinto al Film Festival di Cannes nel 2015 e allo SXSW Film Festival nello stesso ...

Festival di Cannes 2019 - Trump i populisti e la disparità di genere : le “sentenze” della giuria : Trump, i populisti e la disparità di genere. Anche i giurati di Cannes, quattro donne (Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Elle Fanning, Maimouna N’Diaye) e quattro uomini (Yorgos Lanthimos, Robin Campillo, Pawel Pawlikoski, Elki Bilal), capitanati da Alejandro Gonzalez Iñarritu, hanno sentenziato prima di ritirarsi e riemergere tra una decina di giorni quando riappariranno con il nome del vincitore della Palma d’Oro 2019. Il tre volte premio ...

Festival di Cannes - lo scherzetto del vento a Eva Longoria - problemino al vestito : Su il sipario sul 72esimo Festival di Cannes che ha inaugurato ieri e sarà in programma fino al 25 maggio. Tra le protagoniste della croisette del Festival c'è sicuramente Eva Longoria. La bellissima attrice americana si trova sul red carpet per la prima del film I morti non muoiono. L’attrice 44enn

I 5 look migliori del Festival di Cannes 2019 : Il Festival di Cannes, che si tiene annualmente durante il mese di maggio nella città francese di Cannes, celebra il mondo cinematografico e i più importanti film in uscita. Quest'anno la grande rassegna si terrà dal 14 al 25 maggio e sarà curato dal regista Alejandro Inàrritu, il quale sarà a capo della commissione esaminatrice. Vediamo insieme quali sono i look più acclamati che hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes nella ...

Il giorno del Festival di Cannes Macron corre in soccorso del cinema francese (con i soldi pubblici) : Di fronte ai 17 miliardi di spese aggiuntive, finanziate in disavanzo (il pareggio di bilancio sognato da Macron nella finanziaria 2022, anno di fine mandato prima delle presidenziali, resta un sogno al momento) con la speranza di pacificare il Paese e dare più di un contentino alla Francia dei Gilet gialli (pronti all’atto n.27 sabato prossimo), che cosa volete che siano 225milioni di euro.È la somma che Macron, ...

Festival di Cannes - Selena Gomez torna sul red carpet dopo il trapianto di un rene : Su Instagram fa una smorfietta da adolescente arrabbiata, poi due ore dopo sul red carpet del Festival di Cannes mostra fascino ed eleganza come le più grandi dive del cinema. Selena Gomez è tornata dopo il trapianto di un rene. E sembra in gran forma. Abito due pezzi Louis Vuitton con spacco vertiginoso, prezioso e luminoso collier di diamanti, rossetto rosso e capelli raccolti, la 26enne ex stella del mondo Disney, ha sfilato in mezzo alla ...

Renault e Festival di Cannes : la storia continua : Per il 36° anno consecutivo, Renault rinnova la partnership inaugurata nel 1983 con il Festival di Cannes, un legame da cui si evince l’impegno della Casa francese nel cinema da oltre 120 anni. Il Festival di Cannes rinnova ancora una volta la sua fiducia in Renault, in occasione della 72° edizione in programma fino al […] L'articolo Renault e Festival di Cannes: la storia continua sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Al via la 72esima edizione del Festival di Cannes : Il famoso red carpet viene srotolato sulla Montée des marches, la mitica scalinata sulla quale saliranno da questa sera i protagonisti del 72esimo festival di Cannes, in programma fino al 25 maggio. Sarà il film di Jim Jarmush "I morti non muoiono" ad aprire il festival stasera. La giuria quest'anno è presieduta dal regista messicano Alejandro Gonzàlez Inàrritu. In concorso per l'Italia "Il traditore" di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco ...

Selena Gomez al Festival di Cannes 2019 sexy come Madonna nel 1991 : Rock, carismatici, molto divertiti, irriverenti e sexy. I red carpet del Festival di Cannes degli Anni 90 erano così, ma Selena Gomez nel 2019 riaccende in un semplice look quel glamour e quell'ironia. Il corpetto bianco che compone la sua mise da sera per l'anteprima mondiale di "I morti non muoiono" di Jim Jarmusch, film di apertura della kermesse, ricorda parecchio quello con cui Madonna fece scandalo nel 1991. Al ...