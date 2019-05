Felicity Huffman rivela | Ecco il vero motivo per cui pagai il college di mia

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Mariangela Garofano La Desperate Housewife, finita in manette a marzo per aver pagato 15000 dollari per far ammettere la figlia al, hato in tribunale ildietro il reato commesso: Sofia ha un disturbo di deficit dell'apprendimento La star di "Desperate Housewives", nella giornata di lunedì è stata ascoltata in tribunale, dove si è dichiarata colpevole dei capi d’accusa contro di lei. La 56enne americana è una dei tanti genitori coinvolti nello scandalo delle tangenti pagate a diversistatunitensi per truccare i test di ammissione ed essere ammessi nelle squadre sportive di prestigiosicome Yale, Georgetown, Stanford e la University of Southern California. Laavrebbe versato la somma di 15.000 dollari per far passare il test di ammissione alla figlia Sofia e come riporta il sito Perez Hilton ...

