Fabio Fazio | sonora batosta | Fiorello piazzato al suo posto | caos in Rai

Salini vede Fabio Fazio : c'è l'ipotesi Raidue : A Milano. Cioè lontano da Viale Mazzini. Qui si sono incontrati ieri Fabio Fazio e Fabrizio Salini, la star in via di trasloco, per motivi politici e editoriali, e l?ad oggetto di...

Quanto guadagna Fabio Fazio in Rai - ecco il contratto del conduttore : Quanto guadagna Fabio Fazio in Rai, ecco il contratto del conduttore Lo stipendio di Fabio Fazio, conduttore della nota trasmissione Rai Che tempo che fa, è diventato un caso politico in parallelo alla nascita del governo giallo-verde a al contestuale cambio dei vertici di Viale Mazzini. Fabio Fazio: trasloco o meno soldi? Notizia di queste ore: Teresa De Santis, direttrice di Rai 1 in quota Lega, avrebbe tagliato le ultime tre ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti ospite a Domenica In : Rai - clamoroso colpo basso a Fabio Fazio? : colpo da maestro di Massimo Giletti, che coglie i due proverbiali piccioni con una fava. Il conduttore di Non è l'Arena, si apprende, sarà ospite di Mara Venier nel corso della prossima puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 Domenica 19 maggio. Un colpaccio vero e proprio. In primis perché Giletti

Che tempo che fa - incontro in gran segreto a Milano tra Fabio Fazio e Salini : deciso il futuro in Rai? : L'indiscrezione corre su Dagospia, che dà conto dell'incontro avvenuto "in gran segreto" oggi, mercoledì 15 maggio, a Milano tra l'ad della Rai, Fabrizio Salini, e Fabio Fazio. incontro, scrive Dago, che "a quanto si apprende è stato cordiale e costruttivo". I due starebbero cercando una soluzione c

17 maggio Cda Rai straordinario su Fabio Fazio : Venerdì 17 maggio si riunirà il consiglio d’amministrazione della Rai per discutere del taglio delle ultime tre puntate della stagione di “Che fuori tempo che fa”, programma di Rai 1 condotto da Fabio Fazio.L’annuncio della cancellazione degli episodi era stato dato a sorpresa durante l’ultima puntata del programma “Che tempo che fa”, proprio dallo stesso Fazio.Sono stati quattro i ...

Urbano Cairo : “Fabio Fazio a La7? Non ci ho mai pensato e il suo compenso non è affar mio” : “Fabio Fazio è un professionista, credo in Rai stia bene e non ho ancora mai pensato ad un’offerta nel caso dovesse lasciarla. Le polemiche sul suo compenso non sono affar mio. Io penso a La7. La raccolta per il Giro d’Italia è in crescita ma c’è ancora spazio da colmare”. Così Urbano Cairo a margine dell’incontro su ‘La Tv di ieri di oggi di domani’. Media ...

Che tempo che fa - un errore politico chiudere lo show di Fabio Fazio? Ecco cosa si rischia : Come diceva Talleyrand è peggio di un crimine: è un errore politico. C'è qualcosa di spiazzante, c'è evidentemente l' irrequietezza d' un'ancora incerta geografia del potere in Rai nella decisione di tagliare tre puntate del lunedì al programma di Fabio Fazio, Che fuori tempo che fa. Premessa dovero

Berlusconi difende Fabio Fazio : censura grave - lo avessi fatto io si sarebbe scatenato un inferno : Silvio Berlusconi dice che «la censura non è mai liberale». E si schiera dalla parte di Fabio Fazio. Lo fa così. «Io non ho mai fatto un editto bulgaro...»,...

Nicola Porro a Quarta Repubblica - sfida in diretta a Fabio Fazio : lo speciale sul suo stipendio : Una controprogrammazione ferocissima, quella andata in onda a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. Controprogrammazione ferocissima contro Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, l'appuntamento del lunedì sera in seconda serata su Rai 1 arrivato all'ultima puntata (domen

Rai - scontro tra Teresa De Santis e Fabrizio Salini : non solo Fabio Fazio - chi rischia di saltare : Altissima tensione in Rai, secondo quanto scrive TvBlog, dove si legge che "nelle ultime ore, complici alcuni sviluppi, come l'intervista del consigliere Rai Igor De Biasio, insieme alla questione Fabio Fazio relativa alla chiusura di Che fuori tempo che fa, la cui ultima puntata è prevista per ques

Rai - Berlusconi dimentica l’Editto bulgaro : ‘Mai fatto. Grave censura su Fabio Fazio. Conflitto d’interessi? Vogliono eliminarmi’ : Non ha dimenticato l’Editto bulgaro: nega addirittura di averlo fatto. A 82 anni Silvio Berlusconi si riscopre un sostenitore della libertà d’informazione e del servizio pubblico. Una veste inedita quella dell’ex premier, intervenuto a difesa di Fabio Fazio. ”Non credo che si voglia arrivare a questo”, ovvero a cacciarlo dalla Rai, ma, “certo, la censura è stato un episodio Grave…”, dice il leader di ...

Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini : "Cosa penso dei suoi comizi - cosa dovrebbe fare". E su Fabio Fazio... : La campagna elettorale in vista delle elezioni Europee si infiamma. A parlare, ora, è Silvio Berlusconi, che si concede in un'intervista a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Il leader di Forza Italia parla a tutto campo. Si parte ovviamente da Matteo Salvini: "Con Salvini - spieg

Che tempo che fa - le tre puntate tagliate a Fabio Fazio e la voce-bomba sull'ad Rai Salini : un terremoto : Il taglio di tre puntate deciso dalla Rai e che è andato a colpire Fabio Fazio è il caso del giorno (taglio annunciato nella puntata di domenica sera di Che tempo che fa dal conduttore in persona). Ora, ulteriori dettagli arrivano da Dagospia, che rivela come nel giro di vite verrà tagliato anche Po

Le proteste contro Mimmo Lucano e lo stop a Fabio Fazio : Il caso della rimozione di uno striscione di protesta contro Salvini a Bergamo qualche ora prima dell'arrivo del ministro dell'Interno per un comizio in città. Sta facendo discutere non solo per la gravità in sé ma anche per il modo in cui è stata decisa e realizzata la rimozione, dalle finestre di