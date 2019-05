Europee Pd contro governo ‘pericoloso’ | ma è lui a evocare per primo l’Italexit

Alessandra Ghisleri punta il dito contro la magistratura : "Come alterano il voto alle Europee" : "A differenza degli ultimi sondaggi ci sono delle alterazioni. Dalla magistratura arrivano notizie che alterano l'affluenza al voto". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, parte dagli ultimi arresti e inchieste in Lombardia e dalle tensioni nella maggioranza Lega-M5

Le Leghe Europee minacciano lo sciopero contro la Super Champions : Nuovo capitolo della saga relativa alla SuperLega sulla Gazzetta dello Sport. Dopo che ieri la Lega Serie A è scesa in campo minacciando lo sciopero per opporsi al progetto della Champions da ricchi portato avanti da Uefa ed Eca, tutta l’Europa del calcio sta abbracciando la stessa proposta. Già schierata la Spagna, oggi si riunisce invece la Lige1 per decidere e nei prossimi giorni sono attese anche le conferme di Inghilterra e ...

Europee : scontro Salvini-Di Maio è referendum lo disse pure Renzi : Europee, scontro Salvini -Di Maio.La nuova sfida a distanza tra i due soci di maggioranza dell'esecutivo si combatte sulle imminenti elezioni Europee

CasaPound - la candidata alle Europee è indagata a Bari : era tra squadristi del raid contro gli antifascisti : Lucia Picicci compare nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari: è accusata di aver compiuto "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e in particolare per aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica"

Leghe Europee - Tebas contro Uefa 'Progetto simile ad Eca - accordo è impossibile' : NYON - Un progetto troppo simile a quello targato Eca. Dopo due ore e mezzo di meeting a Nyon tra i rappresentati delle Leghe europee e il Comitato esecutivo Uefa, non sono emerse grandi novità e a ...

Incontro tra Leghe Europee e il Comitato esecutivo Uefa - il presidente della Liga Tebas : “non ci sono grosse novità” : Nelle ultime ore è andato in scena un Incontro a Nyon tra i rappresentati delle Leghe europee e il Comitato esecutivo Uefa, non sono emerse grosse novità come dichiarato dal presidente della Liga spagnola Javier Tebas. “Il progetto è simile a quello su cui lavora l’Eca, per me non ci sono state novità e non è stato preso in considerazione il lavoro svolto ieri a Madrid dove si sono riuniti 244 club”, ha spiegato Tebas ...

Trani News - Trani. Incontro in preparazione alle elezioni Europee : Interverranno: · Vincenzo Larosa, Forum di formazione Socio-Politica Andria e vice SG di Andria · Antonella Stringaro, Responsabile eventi Europe Direct- Barletta.

Leghe Europee contro l'Eca : 'La Champions non stravolga i campionati' : Lo scontro tra l'Eca e le Leghe europee è ormai certificato dopo il 'No' deciso delle seconde alla proposta di rinnovo della Champions, avanzata dalla prima. Da Madrid si alza un vero e proprio grido ...

Tebas sincero all’incontro delle Leghe Europee : “non si possono fare riforme senza accordi con i campionati” : Il parere di Tebas all’incontro di Madrid delle Leghe Europee sulla riforma del calcio europeo: le parole del presidente della Liga spagnola “Non si possono fare riforme senza accordi con i campionati, non è sufficiente informare o consultare, tutto deve essere fatto in accordo con le Leghe Nazionali“. Lo ha detto il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, all’incontro di Madrid delle Leghe Europee sulla ...

Lotito tuona all’incontro delle Leghe Europee : “le decisioni non possono essere calate dall’alto” : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiesto maggior dialogo in merito alle novità che potrebbero essere apportate al calcio europeo Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel suo intervento a Madrid nell’incontro delle Leghe Europee ha puntato l’attenzione sulla “sovranità dei campionati nazionali e sul valore sociale che ha il calcio“, inoltre ha sottolineato “le responsabilità che hanno i ...

Superlega – Incontro a Madrid tra club e leghe Europee : La Gazzetta dello Sport scrive in merito al summit club-leghe che si sta svolgendo oggi a Madrid. Il progetto Superlega al centro del dibattito Superlega – Diversi gli intenti e le fazioni. Da un lato i top club che puntano ad uan Champions d’elite nel 2024, dall’altra un fronte comune per impedirlo. Sono presenti 15 club di Serie A, tra cui anche il numero uno ECA Agnelli. La Situazione “Non è il giorno cruciale, ...

Facebook alza le difese contro le fake news sulle elezioni Europee : Un impiegato lavora nella war Room di Facebook. (Photo by Noah Berger / Afp / Getty Images) Le elezioni parlamentari europee, che si terranno dal 23 al 26 maggio, sono oramai alle porte e tra i social network già iniziano a girare false notizie che rischiano di far aumentare la disinformazione tra gli elettori. Per far fronte a questo problema Facebook ha deciso di allestire una war room nella sede di Dublino, simile a quella precedentemente ...

Europee - il cancelliere austriaco Kurz : “Più sanzioni contro chi sfora le regole del debito. Italia non diventi seconda Grecia” : Dopo aver bocciato la proposta del premier ungherese Viktor Orban di un’alleanza tra il Ppe e i sovranisti capeggiati da Matteo Salvini, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz chiede maggior rigore nei confronti dei Paesi “irresponsabili” nelle politiche sul debito. Come l’Italia. “Ci sono troppe poche sanzioni nella Ue, ad esempio contro chi sfora le regole del debito o lascia passare i migranti irregolari da uno Stato ...

Giorgio Napolitano - l'appello contro i sovranisti alle Europee : un Presidente emerito a orologeria : ... ma per funzionare vanno alimentate dalla linfa di una società consapevole delle delicate scelte di cui ogni giorno è depositaria, della cultura e della visione del mondo che intende coltivare'. ...