Europee 2019 In Francia la sfida Macron-Le Pen vale doppio

Elezioni Europee 2019 Lussemburgo : guida al voto - candidati e liste : Elezioni europee 2019 Lussemburgo: guida al voto, candidati e liste Prosegue la marcia d’avvicinamento alle Elezioni europee 2019. Oggi conosciamo meglio le dinamiche del piccolo Lussemburgo, uno degli Stati membri con minor numero di abitanti e che porta – nel Parlamento Europeo – solo 6 deputati. Conosciamo meglio il Lussemburgo e le formazioni politiche che potrebbero ottenere rappresentanza. Il Lussemburgo, un ...

Europee 2019. Nei "ricchi" Paesi scandinavi l'ultradestra vola : Sono 46 i deputati che i Paesi di area scandinava, Danimarca, Svezia e Finlandia, eleggeranno nel futuro Parlamento Ue. I tre Stati sono alle prese con la crisi dei partiti tradizionali che ha investito l’area europea, seppur con gradazione diversa. L’offerta sovranista continua a incrementare i suoi consensi nel mercato politico dei tre Paesi: i soggetti politici di estrema destra si sono recentemente affermati con veemenza negli ...

Programma Partito Comunista di Marco Rizzo alle elezioni Europee 2019 : Programma Partito Comunista di Marco Rizzo alle elezioni europee 2019 Mancano pochi giorni alle elezioni europee e la campagna elettorale entra nel vivo. Mentre Lega e M5S continuano la loro sfida a distanza attraverso le dichiarazioni dei propri leader, le altre forze politiche cercano di farsi largo per ottenere un po’ di spazio e mostrare i loro programmi all’elettorato. Abbiamo visto di recente il Programma dei verdi al ...

Europee 2019. Per Romania e Bulgaria Bruxelles è lontana. Un voto opaco - affossato dalla corruzione : Bulgaria e Romania sono chiamate a eleggere, rispettivamente, 17 e 33 membri del Parlamento europeo su un totale di 705 eurodeputati. Tensioni sociali e corruzione rappresentano un grave problema per entrambi i Paesi, guidati da una classe politica che finora è stata incapace di mettere a frutto i vantaggi derivanti dall’essere membri Ue. I governi romeni, ad esempio, negli ultimi 12 anni hanno assorbito solo una piccola parte dei ...

Chi vincerà le elezioni Europee 2019 in Italia e negli altri paesi europei : Chi vincerà le elezioni europee 2019 in Italia e negli altri paesi europei Mancano meno di due settimane alle elezioni europee del 26 maggio e si provano a tirare le somme su chi vincerà in questa storica giornata per l’Unione. Nonostante l’auge dei populismi di destra, sembra che popolari, socialisti e liberali riusciranno ad ottenere la maggioranza parlamentare. I tre gruppi sarebbero allienati su posture filo-comunitarie e, ...

Programma Fratelli d’Italia elezioni Europee 2019 - tutti i punti : Programma Fratelli d’Italia elezioni europee 2019, tutti i punti Alle prossime elezioni europee Fratelli d’Italia sarà alleato con il gruppo del Conservatori e Riformisti, lo schieramento a destra del Ppe che, fino alla legislatura uscente, ha annoverato al suo interno anche i tories inglesi. Obiettivo dell’eurogruppo è una riforma in senso anti federale dell’Unione che spinga l’acceleratore sul principio di ...

Europee 2019. Nei Paesi Bassi l’estrema destra punta tutto su Baudet - il volto suadente del sovranismo : Belgi, olandesi e lussemburghesi sono tra i più convinti sostenitori del progetto europeo. La ricchezza non gli manca, né tantomeno la consapevolezza di tutti i vantaggi derivanti dall’essere parte dell’Unione Europea. Eppure anche nel triangolo felice del Benelux non mancano le spinte populiste ed euroscettiche. Proprio dai Paesi Bassi ci si aspetta infatti uno dei risultati migliori per un partito di estrema ...

Elezioni Europee 2019 : nomine Commissione Europea - i nomi dei papabili : Elezioni europee 2019: nomine Commissione Europea, i nomi dei papabili Qualunque sia il risultato del prossimo voto per l’Europarlamento è certamente giunta al termine l’esperienza di Jean Claude Juncker a capo della Commissione Europea. Chi potrebbe sostituirlo? Elezioni europee 2019: Michel Barnier in pole per la Commissione Secondo diversi organi di stampa, a prendere il posto del lussemburghese sarà di certo Michel Barnier; ...

Elezioni Europee 2019 - tutti i programmi dei partiti italiani : I programmi presentati dai principali partiti italiani in vista delle Elezioni europee del 26 maggio presentano ambiti ricorrenti, nonostante le attitudini dei singoli in materia possono essere opposte. Vediamo quindi cosa si prefiggono di fare il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia e +Europa in materia di economia, immigrazione e politiche sociali.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : i candidati in Italia - tutti i partiti e le liste : Il 26 maggio si voterà per le Elezioni europee, i partiti politici Italiani hanno presentato da tempo le liste complete dei loro candidati divisi per circoscrizioni. Per la Lega Matteo Salvini sarà capolista in tutte le circoscrizioni, per il Movimento 5 Stelle saranno 5 donne scelte da Luigi Di Maio. Il Partito Democratico sarà guidato da Carlo Calenda e Giuliano Pisapia nelle sezioni del Nord.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : i candidati di Fratelli d’Italia - tutti i nomi e le liste : Per le prossime Elezioni europee Fratelli d'Italia punta tutto sulla sua leader, Giorgia Meloni, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni. Con lei ci saranno il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, poi Daniela Santanché e il sociologo Francesco Alberoni, ma anche il comandante della Folgore, Marco Bertolini.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : il programma della Lega : Il 26 maggio, data in cui si voterà per le Elezioni europee, si avvicina e i partiti portano avanti la campagna elettorale. La Lega ha concentrato tutti i suoi sforzi sui comizi di Matteo Salvini, da settimane in giro per l'Italia per spiegare i punti del programma del suo partito, che parteciperà all'Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : i candidati della Lega - tutti i nomi e le liste : Il partito di Matteo Salvini si prepara alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio, che andranno a rinnovare il Parlamento di Strasburgo. La Lega non solo punta ad ottenere un alto numero di seggi per i suoi candidati, ma si propone anche di essere alla guida dei partiti sovranisti nell'Ue. Con Matteo Salvini a capolista in ogni circoscrizione, vediamo tutti i candidati del Carroccio.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : il programma di +Europa : Tra i partiti candidati alle prossime Elezioni europee c'è +Europa, guidato da Emma Bonino, con un programma che vorrebbe portare l'Unione verso gli "Stati Uniti d'Europa". Oltre a riformare Parlamento e Costituzione si punta a un'economia sostenibile e a un mercato del lavoro veramente europeo.Continua a leggere