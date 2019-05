Espulsione etica Dal blog M5S scompare il candidato sindaco di Cagliari

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) Come nel 2014, i 5 stelle rischiano di rimanere senzaalle elezioni amministrative del 2019 a. Alessandro Murenu, che correva per la carica di primo cittadino, è “scomparso” dalpentastellato, e con lui la sua lista. Nella pagina web si parla di “Sardegna - tot liste 4”, e nella griglia sotto il link sono indicati in ordine alfabetico i Comuni con più di 15mila abitanti dove si vota il 16 giugno con relativoa fianco. Ci sono tutti Alghero, Monserrato, Sassari e Sinnai. Tutti tranne, presente sino alle 17.30 di ieri. Tutto questo avviene a due giorni dalla scadenza del 18 maggio, quando, alle 12, si dovranno presentare le liste nell’ufficio elettorale della Corte d’Appello.Murenu è finito sotto i riflettori in quanto sul suo profilo Facebook sono state ritrovate frasi ...

