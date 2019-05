Epic Games durante l' E3 annuncerà nuovi titoli esclusivi in arrivo sul suo Store

Fortnite : un leak svela un evento promozionale che consentirà ai giocatori di ottenere un buono da consumare all'interno dell'Epic Games Store : Secondo un post apparso su Twitter, Epic Games starebbe per ospitare un evento dedicato ai giocatori di Fortnite. Chiunque utilizzi l'autenticazione a due fattori all'interno del gioco, riceverà un buono di 10 dollari da usufruire all'interno dell'Epic Games Store.A scoprirlo è FireMonkey, un account di Twitter particolarmente specializzato nello scovare leak riguardanti Fortnite. La notizia è apparsa per sbaglio in uno dei soliti messaggi che ...

Epic Games riceverà uno speciale premio BAFTA durante l'E3 2019 : Tra circa un mese, Tim Sweeney (boss di Epic Games) salirà sul palco dell'E3 2019 per ritirare uno speciale premio BAFTA (British Academy of Film and Television Arts).Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il BAFTA solitamente non premia esponenti del mondo dei videogiochi, tuttavia questa volta si è deciso di chiudere un occhio, visto il grande contributo che la società ha dato al mondo degli sviluppatori. In un post pubblicato sul sito ...

Take-Two continuerà a supportare Steam - inoltre le esclusive pubblicate su Epic Games Store saranno sempre più rare : Dopo aver detto la sua su streaming e loot box, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick continua a commentare alcuni degli argomenti più discussi del momento, naturalmente non poteva mancare la spinosa questione riguardo le esclusive Epic Games Store.Come riporta WCCFTECH, Zelnick ha affermato che gli accordi sulle esclusive con l'Epic Games Store saranno sempre più rari nel tempo (e dureranno meno), questo sembra essere un indizio relativo a ...

Annunciati i primi partecipanti al PC Gaming Show 2019 - abbiamo Epic Games - Chucklefish - Digital Extremes e molti altri : Il PC Gaming Show 2019 si terrà all'E3 il prossimo 10 giugno alle ore 19:00 italiane, e mentre attendiamo ulteriori notizie riguardo l'attesa kermesse IGN ci anticipa alcuni tra i primi partecipanti di quest'evento, riporta Gematsu.Come possiamo vedere, il PC Gaming Show 2019 sarà presentato da Sean "Day 9" e Frankie Ward, e sarà caratterizzato da "Una straordinaria serie di trailer, interviste agli sviluppatori e annunci di titoli mai visti ...

Problemi per l'Epic Games Store con i titoli Ubisoft : Il negozio digitale dell'Epic Games Store ha dichiarato tramite il proprio account ufficiale di risentire di alcuni Problemi con l'integrazione dei giochi Ubisoft con uPlay, possiamo apprendere anche via Twitter.Riportiamo di seguito i messaggi comunicati sul social network:Stiamo riscontrando alcuni Problemi con l'integrazione con uPlay e abbiamo temporaneamente disattivato l'acquisto di The Division 2 e Anno 1800 mentre lavoriamo a una ...

Anche Outer Wilds sarà un'esclusiva temporale di Epic Games Store ed i finanziatori non sono per nulla contenti : Il gioco di esplorazione spaziale di Mobius, finanziato attraverso Fig, Outer Wilds, è l'ultimo titolo ad essere stato acquistato da Epic e sarà un'esclusiva temporale.Attraverso un post pubblicato all'interno della pagina della campagna, il team ha dichiarato: "Vediamo di buon occhio la collaborazione tra Annapurna Interactive, XBox ed Epic. Ciò consentirà al nostro studio di continuare per lavorare ed offrire ai fan un gioco di ...

Il CEO di Rebellion dice la sua sulla politica di acquisizione esclusive messa in atto da Epic Games : Di recente Epic Games è diventata una delle compagnie più odiate dai giocatori PC per le sue recenti politiche di acquisizione esclusive (l'ultima è Ghost Recon Breakpoint) per il suo store digitale, Epic Games Store. Durante una recente intervista, il CEO di Rebellion Jason Kingsley ha detto la sua su questo spinoso argomento.Come riporta WCCFTECH, Kingsley ha ammesso di non essere un grande fan delle esclusive, tuttavia però capisce bene il ...

La versione PC di Ghost Recon Breakpoint sarà un'esclusiva di Epic Games Store : Ubisoft ha confermato che l'imminente Ghost Recon Breakpoint sarà un'esclusiva di Epic Games Store, riporta PCGamesN. Proprio come come Anno 1800 e The Division 2, il nuovo gioco Ghost Recon verrà lanciato su PC tramite Epic Games Store, insieme al servizio di distribuzione digitale di Ubisoft, Uplay.Questo, in realtà, non dovrebbe essere una sorpresa per i lettori e giocatori PC, che hanno già visto recentemente il passaggio di giochi Ubisoft ...

Epic Games - FORTNITE SEASON 9/ Video trailer : tutte le novità del gioco : EPIC GAMES, FORTNITE SEASON 9 Video: disponibile oggi la nuova stagione del famoso Videogame. tutte le novità del gioco e il trailer.

Mike Bithell presenta John Wick Hex - una nuova esclusiva Epic Games Store : Il creatore di Thomas Was Alone Mike Bithell ha recentemente annunciato John Wick Hex, si tratta di un action strategico che porterà sui nostri schermi le avventure del letale killer John Wick (Keanu Reeves). Il gioco sarà inizialmente disponibile in esclusiva Epic Games Store ma arriverà anche su console in un secondo momento.Come riporta Variety, il gioco potrà contare su una trama originale e sulle voci degli attori Ian McShane e Lance ...

Tim Sweeney dice la sua riguardo il review bombing dei giochi esclusivi presenti nell'Epic Games Store : E' ormai assodato che molti giocatori non vedono di buon occhio le esclusive per quanto riguarda la versione PC dei giochi. Nonostante su console da tempo siano presenti esclusive, i giocatori si stanno dimostrando molto testardi quando si tratta di accogliere cambiamenti nel settore.E' noto come alcuni utenti abbiano bombardato di recensioni negative i giochi di alcuni sviluppatori presenti su Steam, dopo aver appreso della collaborazione con ...

Tim Sweeney fa dietrofront : ora "Epic Games ama Microsoft" : Probabilmente alcuni di voi ricorderanno il boss di Epic Games, Tim Sweeney, e la sua crociata contro Microsoft nel 2016. All'epoca, Sweeney aveva esortato a "combattere" contro l'ecosistema dell'Universal Windows Platform (UWP) e il suo Microsoft Store. Riteneva persino che Windows 10 stesso sarebbe stato sottoposto a patch forzate per rendere Steam, il principale concorrente dell'epoca, "progressivamente peggiorato".Quel dibattito infuriò per ...

Fortnite : Epic Games svela la prima immagine dedicata alla Stagione 9 : La Stagione 9 di Fortnite è alle porte ed Epic Games ha suzzicato la curiosità dei fan pubblicando, come è già successo per le precedenti stagioni, una nuova immagine.L'ottava Stagione è stata probabilmente quella più odiata a causa delle costanti delusioni e degli errori da parte di Epic Games; tuttavia, attraverso Twitter, lo studio ha pubblicato questa immagine dedicata alla prossima Stagione, seguita da una frase che dice "Il Futuro è ...

C'è una grossa grana tra gli sviluppatori di Fortnite e la Epic Games : Essere il numero uno sul mercato, diventare un fenomeno pop facendo innamorare milioni di persone, riuscire a tenere insieme i nuovi gamer con i professionisti, resistere alla concorrenza sempre più agguerrita. Sono alcune delle missioni che si prefissa Fortnite, il battle royale che ha rivoluzionato il gaming online, e che ne orientano ogni giorno lo sviluppo. E non si tratta di un compito facile, come hanno dimostrato alcuni eventi recenti. ...