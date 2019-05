Emma Bonino | «M5S e Lega? Sono complici | il potere è un grande collante» La diretta

L’eredità radicale e il nuovo centrosinistra : Emma Bonino a #CorriereLive Diretta : La candidata di +Europa ospite degli studi romani del Corriere. Conduce Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #CorriereLive

Europee - la stoccata di Emma Bonino al governo : “I vicepremier sono due scamorze - inadeguati e arroganti” : “Disegnare l’Europa dei prossimi 70 anni, più forte, possiamo farlo solo noi, che abbiamo coscienza della strada percorsa fin qua. Cambiare e andare avanti si può”. Lo ha detto Emma Bonino, durante un evento a Roma a sostegno della propria candidatura alla presidenza della Commissione europea. “Lo dobbiamo fare – ha spiegato – ecco perché mi sono rimessa in gioco, perché ho accettato la proposta di essere fra i ...

Emma Bonino è la candidata dell'Alde alla presidenza della Commissione Ue : Roma, 9 mag., askanews, - L'ex ministro degli Esteri dei Radicali Emma Bonino, fondatrice di +Europa è candidata dai liberal-democratici del gruppo Alde a guidare la Commissione europea. Lo ha ...

Emma Bonino cancellata - la leader non tira più : +Europa - occhio a questa foto : Un dettaglio, notato da Italia Oggi: nel simbolo di +Europa presentato per le prossime elezioni Europee è scomparso qualcosa. Che cosa? Presto detto: il nome della leader, Emma Bonino. Ma non solo: sparito anche il piccolo contrassegno del Centro democratico di Bruno Tabacci. La verità novità, però,

Emma Bonino kamikaze - alle Europee vuole candidare Ignazio Marino : vocazione a perdere : A muovere Emma Bonino non c'è soltanto una vocazione minoritaria, ma una vera e propria vocazione alla sconfitta. Si parla delle strategie messe a punto dalla leader di +Europa, non soltanto favorevole all'immigrazione indiscriminata e sempre al fianco della Bruxelles dei burocrati. Già, perché ora

Giorgia Meloni azzera Emma Bonino dopo la sparata sugli africani che salveranno l'Italia : Un'Emma Bonino assolutamente scatenata, quella che viene rilanciata su Twitter da Giorgia Meloni. La leader di +Europa, in un intervento, condensa una serie di ottime ragioni per non votarla. In primis ripete: "O facciamo una politica seria di integrazione degli immigrati oppure non saremo in grado

Emma Bonino - la mossa disperata per raccattare i voti degli stranieri : come vuol dare la cittadinanza : Il deputato radicale di +Europa, il partito di Emma Bonino, Riccardo Magi ha annunciato che da giovedì la proposta di legge di iniziativa popolare "Ero straniero" comincerà il suo iter in Commissione Affari costituzionali alla Camera. La proposta era nata su iniziativa dei Radicali italiani e punta

Emma Bonino 'Ragazza violentata a San Giorgio - gli uomini si facciano sentire' : 'Gli uomini escano fuori, si facciano sentire, agiscano. Ho letto sui giornali la storia della ragazza di Portici violentata in un ascensore della Circumvesuviana e dei presunti responsabili ...

Emma Bonino prima incassa i soldi di George Soros poi passa all'attacco : 'Serve lo ius soli' : Poteva mancare Emma Bonino , leader della +Europa finanziata da George Soros , a sostenere lo ius soli? Ovviamente no. Lo fa in un'intervista rilasciata al sito di Michele Santoro , in cui afferma: '...

Giorgia Meloni estrema contro George Soros che finanzia Emma Bonino : 'Tenetevi i soldi degli usurai' : ... che con i suoi soldi cerca di orientare le politiche dei paesi dell'Unione europea, promuovendo formazioni favorevoli all'immigrazione e contrarissime alla politica dei porti chiusi. E un commento ...

