Elezioni europee 2019 Lussemburgo | guida al voto | candidati e liste

Elezioni europee : il WWF lancia il patto per la sostenibilità : Un’Europa più sicura, più competitiva e autorevole su scala globale è possibile! Se si sottoscrive tra gli elettori e le forze politiche che li rappresenteranno a Strasburgo “Un patto europeo per la sostenibilità”, che viene proposto dal WWF e si può dire che sia già condiviso nei fatti da quei 24 milioni di lavoratori impiegati nei settori verdi offerti, nel 90% dei casi, da piccole e medie imprese diffuse in tutta Europa (Eurobarometro 2018). ...

Guida alle Elezioni europee in Lussemburgo : È uno dei paesi più piccoli dell'Unione Europea e ha diritto a solo 6 seggi, che molto probabilmente andranno ai soliti noti

Programma Partito Comunista di Marco Rizzo alle Elezioni europee 2019 : Programma Partito Comunista di Marco Rizzo alle elezioni europee 2019 Mancano pochi giorni alle elezioni europee e la campagna elettorale entra nel vivo. Mentre Lega e M5S continuano la loro sfida a distanza attraverso le dichiarazioni dei propri leader, le altre forze politiche cercano di farsi largo per ottenere un po’ di spazio e mostrare i loro programmi all’elettorato. Abbiamo visto di recente il Programma dei verdi al ...

Europee - Salvini : “Si vota per l’Ue - non userò Elezioni per dinamiche italiane o per chiedere rimpasti di governo” : Nonostante i botta e risposta continui e le fibrillazioni di queste settimane tra Lega e M5s che hanno portato ieri il sottosegretario alla presidenze del Consiglio a paventare la crisi di governo, sia ieri Di Maio, sia oggi Salvini auspicano la stessa cosa: “Spero che dopo il 26 maggio le cose si tranquillizzeranno” afferma il vicepremier pentastellato. “Io mi auguro che tra dieci giorni, finita la campagna elettorale tutti ...

Rai - voto Vigilanza su doppio incarico di Marcello Foa slitta a dopo le Elezioni europee : La Commissione di Vigilanza Rai ha rinviato la discussione e la votazione della risoluzione contro il doppio incarico a Marcello Foa, presidente della Rai e di Rai Com, proposta dal Pd. Il voto si terrà, quindi, nella settimana che inizia il 28 maggio, subito dopo le elezioni europee. Favorevoli allo slittamento del voto i partiti della maggioranza e Fratelli di Italia, contrari il Pd e LeU che avrebbero voluto votare prima della tornata ...

Crisi Governo - Giorgetti "Dopo le Europee si vota"/ Elezioni anticipate a settembre? : Crisi Governo, il sottosegretario alla presidenza del consiglio in quota Lega, Giorgetti, ha parlato ospite del programma Porta a Porta

Elezioni europee - Armao si rivolge agli Spitzenkandidaten : Elezioni Europee, il vicepresidente della Regione Siciliana Armao si rivolge agli Spitzenkandidaten e li invita a dare priorità all'insularità

Chi vincerà le Elezioni europee 2019 in Italia e negli altri paesi europei : Chi vincerà le elezioni europee 2019 in Italia e negli altri paesi europei Mancano meno di due settimane alle elezioni europee del 26 maggio e si provano a tirare le somme su chi vincerà in questa storica giornata per l’Unione. Nonostante l’auge dei populismi di destra, sembra che popolari, socialisti e liberali riusciranno ad ottenere la maggioranza parlamentare. I tre gruppi sarebbero allienati su posture filo-comunitarie e, ...

Guida alle Elezioni europee in Germania : Saranno le ultime da cancelliera per Angela Merkel, e forse quelle che porteranno un europarlamentare tedesco alla Guida della Commissione

Guida alle Elezioni europee in Portogallo : Le forze del governo più a sinistra dell'Europa occidentale dovrebbero andare molto bene, anche grazie a un azzardo del primo ministro António Costa

Elezioni europee - ecco gli ‘incompatibili’ : i candidati acchiappavoti che rifiuterebbero incarico : Ci sono 37 candidati alle prossime Elezioni europee che hanno incarichi incompatibili con quello di parlamentare Ue, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. In caso di elezione dovrebbero rinunciare alle cariche attuali per andare a Bruxelles, ma in molti casi questa ipotesi sembra quasi impossibile.

Programma Fratelli d’Italia Elezioni europee 2019 - tutti i punti : Programma Fratelli d’Italia elezioni europee 2019, tutti i punti Alle prossime elezioni europee Fratelli d’Italia sarà alleato con il gruppo del Conservatori e Riformisti, lo schieramento a destra del Ppe che, fino alla legislatura uscente, ha annoverato al suo interno anche i tories inglesi. Obiettivo dell’eurogruppo è una riforma in senso anti federale dell’Unione che spinga l’acceleratore sul principio di ...

In Portogallo le Elezioni europee sono ai margini del dibattito : Le manifestazioni sindacali e l’emergere di partiti di destra di stampo populista, occupano la sinistra e i moderati più della campagna elettorale europea. Leggi

Elezioni europee 2019 : nomine Commissione Europea - i nomi dei papabili : Elezioni europee 2019: nomine Commissione Europea, i nomi dei papabili Qualunque sia il risultato del prossimo voto per l’Europarlamento è certamente giunta al termine l’esperienza di Jean Claude Juncker a capo della Commissione Europea. Chi potrebbe sostituirlo? Elezioni europee 2019: Michel Barnier in pole per la Commissione Secondo diversi organi di stampa, a prendere il posto del lussemburghese sarà di certo Michel Barnier; ...