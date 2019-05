Ecco gli Epic Mega Sale | la risposta di Epic ai saldi estivi di Steam

Papa Francesco ?a Napoli - Ecco i dettagli della visita : in elicottero al Parco Virgiliano : Manca poco più di un mese al ritorno a Napoli di Papa Francesco, «a distanza di quattro anni dalla sua intensa ed emozionante visita pastorale alla Comunità...

Felicity Huffman rivela : "Ecco il vero motivo per cui pagai il college di mia figlia" - : Mariangela Garofano La Desperate Housewife Felicity Huffman, finita in manette a marzo per aver pagato 15000 dollari per far ammettere la figlia al college, ha rivelato in tribunale il vero motivo dietro il reato commesso: Sofia ha un disturbo di deficit dell'apprendimento La star di "Desperate Housewives" Felicity Huffman, nella giornata di lunedì è stata ascoltata in tribunale, dove si è dichiarata colpevole dei capi d’accusa ...

Giro d’Italia – Cade la maglia rosa! Incidente di gruppo : Roglic a terra - Ecco le sue condizioni : Primoz Roglic coinvolto in una caduta nei primi km della sesta tappa del Giro d’Italia 2019 E’ iniziata subito con un Incidente la sesta tappa del Giro d’Italia: al km 34 del tragitto da Cassino a San Giovanni Rotondo diversi ciclisti sono stati protagonisti di una caduta di gruppo. Tra i corridori coinvolti c’è anche la maglia rosa, Primoz Roglic, e Rafa Majka. Nessuna grave conseguenza per lo sloveno della Jumbo ...

Brad Pitt - Ecco il fratello non famoso : Doug gli somiglia come una goccia d’acqua : Brad Pitt è uno degli attori più amati e uno dei personaggi più famosi al mondo. Eletto più volte uomo più sexy del mondo, il 55enne attore ha avuto una carriera assolutamente folgorante. Quello che però molti non sanno è che Brad Pitt ha un fratello minore, più piccolo di tre anni, pressoché sconosciuto ma che gli somiglia come una goccia d’acqua. Se Brad Pitt è una colonna dello star-system a stelle e strisce, il fratello Doug ha sempre ...

Ecco perché ho raccontato dettagli intimi su Erica! Gaetano Arena si confida con Francesca : Gaetano si confida con la De André sul flirt avuto con la gieffina Erica Piamonte, dicendosi un inguaribile ingenuo. Nella casa del Grande Fratello ha confidato il motivo per cui si era recentemente lasciato andare ad alcune bollenti esternazioni, sul conto della sfera sessuale della coinquilina: "L'ho fatto in modo ironico e ingenuo. Che devo fare?". Adesso vedremo se Arena la spunterà alla prova-televoto, dopo essere stato fortemente ...

Internazionali d’Italia – Ecco come ottenere il rimborso dei biglietti in caso di pioggia : Continua a piovere su Roma e i tifosi iniziano a perdere la pazienza: Ecco come funziona il procedimento per il rimborso dei biglietti degli Internazionali d’Italia A Roma la pioggia non dà tregua e sembra che il tempo non voglia migliorare per tutto il resto della giornata. Una brutta notizia per tutti i fan del tennis che si erano presentati agli Internazionali d’Italia speranzosi di assistere al ritorno di Roger Federer ...

Live Non è la D’Urso. Ecco gli Ospiti della Serata! : Barbara D’Urso si sta apprestando a condurre una nuovissima puntata del suo nuovo programma: Live Non è la D’Urso, un nuovo format in prima serata che conferma ancora una volta la Carmelita Italiana una vera e propria regina degli ascolti. Ecco chi vedremo ospite in studio nella prossima puntata che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Ospite d’eccezione sarà, indovinate un po? Pamela Prati, che tornerà in ...

Pooh - la rivelazione di Dodi Battaglia : “Ecco chi era il più assatanato con le donne” : Dodi Battaglia è stato protagonista dell’ultima puntata de I Lunatici su Rai Radio2, dove ha parlato degli anni passati con i Pooh tra tournée e concerti come chitarrista, lasciandosi scappare anche qualche aneddoto piccante sui compagni di gruppo. Sull’onda dei ricordi infatti, ha svelato infatti chi fosse quello tra i Pooh che aveva più successo sulle donne e dichiara: “Quello che acchiappava di più dei Pooh era Valerio ...

Nicolò Zaniolo risponde agli assalti della Juve : “Ecco cosa farò in estate” : Nicolò Zaniolo ha parlato dei suoi programmi per l’estate per quanto concerne il calciomercato, con la Juventus interessata ”La mia volontà è di restare a Roma, ho ancora quattro anni di contratto e voglio onorare questa grandissima maglia”. Lo ha detto il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, sul palco del Salone d’Onore del Coni dove ha ricevuto il premio Beppe Viola. ”Che ruolo preferisco? Dove mi fa ...

Kiss Kiss Napoli – Varriale : “Non ci sono contributi pubblici per gli stadi - Ecco cosa potrebbe cambiare le cose” : Enrico Varriale, giornalista Rai è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della questione stadi in Italia : “E’ difficile pensare che in questo momento possano esserci contributi pubblici per la costruzione degli stadi, la situazione del paese è quella che è. L’unica cosa che potrebbe indurre a questo potrebbe essere ospitare un grande evento. sono dell’idea che gli imprenditori del nostro ...

Elezioni europee - Ecco gli ‘incompatibili’ : i candidati acchiappavoti che rifiuterebbero incarico : Ci sono 37 candidati alle prossime Elezioni europee che hanno incarichi incompatibili con quello di parlamentare Ue, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. In caso di elezione dovrebbero rinunciare alle cariche attuali per andare a Bruxelles, ma in molti casi questa ipotesi sembra quasi impossibile.

La sportività di Alfa Romeo in un orologio? Si può : Ecco il cronografo Eberhard “Quadrifoglio Verde” : Dall’incontro con Alfa Romeo, da sempre sinonimo di sportività, eleganza e cura dei dettagli, nasce il nuovo cronografo di Eberhard & Co.: un connubio tra due brand capaci di fondere sapere tecnico, emozione e ricercatezza Totalmente ispirato ad Alfa Romeo nasce il cronografo Quadrifoglio Verde – 250 esemplari in edizione limitata – concepito per rappresentare tutto il contenuto tecnico e stilistico che da sempre ...

Ecco come eseguire il backup degli screenshot in Google Foto : Gli screenshot catturati possono essere importanti quanto le Foto e i video, sia che si tratti della schermata di un gioco o di una conversazione divertente in WhatsApp. Impostare Google Foto in modo che esegua il backup della cartella degli screenshot è un procedimento semplice che richiede solo alcuni passaggi. Vediamoli insieme. L'articolo Ecco come eseguire il backup degli screenshot in Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Premio Quasimodo Modica : Ecco gli studenti premiati : Premiazione giovedì 23 maggio al Teatro Garibaldi di Modica, dei finalisti della XI Edizione del Premio di Poesia Salvatore Quasimodo