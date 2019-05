Domani 24 azzurri tra Parigi e Dubai per la coppa del mondo di spada

Basket - Domani visite mediche per sei azzurri in vista dei Mondiali : Inizia la lunga preparazione dell’Italia verso i Mondiali di Basket: domani, mercoledì 15 maggio, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa di Roma, diversi atleti papabili per una convocazione per gli impegni estivi della Nazionale si sottoporranno alle visite mediche. Il dottor Sandro Senzameno ed il professor Raffaele Cortina, che fanno parte dello staff medico della Nazionale, si prenderanno cura di Abass, ...

Atletica – Domani al via le World Relays : 20 azzurri in pista ai Mondiali di staffette di Yokohama : Atletica, Mondiali di staffette: Domani 20 azzurri in pista a Yokohama Andranno tutti in gara Domani intorno all’ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20 azzurri che affronteranno il turno d’esordio delle World Relays di Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4×400 (nell’ordine: Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. Tre le ...

Inter-Juventus - Domani il derby d’Italia : nerazzurri favoriti - le quote dei bookmaker : La squadra di Spalletti, in cerca degli ultimi punti per un piazzamento Champions, conduce sui bianconeri, già campioni e dati a 2,95. Tra Torino e Milan pronostico sul filo: granata a quota 2,80, i rossoneri sono a 2,70. L’Inter non è ancora matematicamente sicura dell’arrivo tra le prime quattro in Serie A – e quindi della qualificazione alla prossima Champions – mentre la Juventus ha archiviato la pratica ...

Judo - Grand Prix Antalya 2019 : Matteo Piras esce a testa alta agli ottavi nei -66 kg - Domani tocca ad altri 5 azzurri : La prima giornata del quarto Grand Prix stagionale, in corso di svolgimento ad Antalya (in Turchia) dal 5 al 7 aprile, si è conclusa con l’assegnazione dei titoli nelle prime cinque categorie del programma: -48, -52 e -57 kg femminili e -60, -66 kg maschili. L’unico azzurro impegnato quest’oggi all’Antalya Spor Salonu era Matteo Piras, il quale ha confermato l’ottima impressione destata nei primi appuntamenti del ...