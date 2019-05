Di Maio-Salvini | altro giorno di scontri | “Autonomia? Così spacca in due l’Italia”

Salvini : “Morti sul lavoro aumentati - Di Maio se ne occuperà quando avrà finito di insultare chi governa con lui” : “Purtroppo i morti sul lavoro sono aumentati, ma sono sicuro che il ministro del lavoro se ne occuperà non appena avrà finito di insultare chi governa con lui“. A dirlo, dal palco di Foggia, è il leader della Lega, Matteo Salvini. Politica | Di F. Q.. Voli di Stato, procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di Salvini. M5s: ‘Piccola ombra da chiarire, lo ...

Governo - Salvini insiste : “C’è nostalgia della sinistra? Renzi e Di Maio d’accordo su troppe cose ultimamente” : “Se qualcuno ha nostalgia di fare un Governo con la sinistra lo dica chiaro: io la sinistra non la voglio vedere neanche da lontano. E’ strano che Renzi e Di Maio vadano d’accordo su così tante cose ultimamente…” . Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando da Foggia. Politica | Di F. Q.. Governo, Di Maio: “A Salvini dico basta ...

Di Maio : "Spuntano tangenti ovunque"<br>Salvini : "Ho fiducia nei miei uomini" : La campagna elettorale in vista delle elezioni europee si sta intensificando e la cronaca offre continui spunti alle forze politiche per tirare l'acqua al proprio mulino. È il caso, in ordine di tempo, dei nuovi arresti per tangenti e corruzione elettorale legati alla Lega di Matteo Salvini e il vicepremier Luigi Di Maio è saltato subito all'attacco.Il leader di M5S ha fatto un discorso più ampio, non concentrandosi soltanto sugli eventi ...

Non c’è un piano B e l’opposizione non esiste : ci tocca ancora il teatrino Di Maio – Salvini : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono contemporaneamente maggioranza e opposizione, alleati e nemici, forze di governo e di protesta. Litigano davvero, fingono di farlo, fanno pace o abbozzano: una commedia che ci toccherà sopportare ancora a lungo, perché nessuno ha idea di cosa potrebbe accadere se l'alleanza saltasse. Perché qualunque cosa vi dicano, non credeteci: nessuno ha un piano B, ma proprio nessuno.Continua a leggere

Arresti Legnano - Di Maio : “La scelta è tra noi e la nuova tangentopoli”. Salvini : “Ho fiducia nei miei uomini e nei magistrati” : Lo scandalo per tangenti in Lombardia non travolge solo la politica locale. Dopo che l’inchiesta Piazza pulita ha disposto i domiciliari per il sindaco del Carroccio di Legnano e la sua assessora, mentre il vice di Forza Italia è finito in carcere, arrivano i commenti dei due vicepremier impegnati negli ultimi giorni di campagna elettorale per le Europee. Il primo a commentare è stato il vicepremier M5s Luigi Di Maio: “Sono molto ...

Luigi Di Maio su Matteo Salvini : Andiamo avanti se la smette con l’estremismo di destra : Luigi Di Maio difende il suo governo, ma allo stesso tempo chiede un chiarimento alla Lega e a Matteo Salvini: "Ho fatto più appelli, appelli pubblici, dico Andiamo avanti ma basta con l'estremismo di destra e comportamenti da casta - ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle - questi comportamenti li denunceremo sempre".

Luigi Di Maio : "Matteo Salvini fa parte della casta". Il leghista Alessandro Morelli risponde e lo asfalta : "Matteo Salvini non si inventi gli insulti, noi semplicemente abbiamo tenuto il punto su un caso di corruzione come il caso Siri". Ora dobbiamo "dare risposte concrete ai cittadini". Luigi Di Maio in una intervista a il Corriere della Sera attacca il ministro dell'Interno: "Ho fatto più volte appell

Governo - Di Maio : “A Salvini dico basta estremismi e casta. M5s non permetterà legge di bilancio che aumenti il debito” : Il Governo può andare avanti “ma basta con l’estremismo di destra e comportamenti da casta“. Il vicepremier Luigi Di Maio intervistato dal Corriere della Sera si rivolge direttamente alla Lega e al suo leader Matteo Salvini, dopo l’escalation di tensioni e scontri all’interno dell’esecutivo gialloverde, cominciati con il caso Siri e proseguiti lungo la campagna elettorale verso le Europee. Liti interne che ...

Salvini vuole il decreto Sicurezza bis in Cdm ma Di Maio fa muro : A metà pomeriggio Matteo Salvini si aggira in transatlantico di Montecitorio ostentando serenità: “Il decreto Sicurezza bis è pronto, lunedì va in Consiglio dei ministri”. In realtà Palazzo Chigi attende ancora il testo, il ministero dei Trasporti invece lo ha appena ricevuto. Gli uffici giuridici stanno esaminando la bozza, un lavoro certosino nell’attesa che giovedì a mezzogiorno ci ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'analisi di Sorgi : "Sondaggi - chi cresce grazie alla rissa continua" : "Marciare divisi e colpire uniti contro Matteo Salvini". Nel suo commento sulla Stampa, Marcello Sorgi traccia i confini del nuovo patto tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Risulta ancora difficile pensare a un'alleanza elettorale tra M5s e Pd, ma che i due partiti si siano riavvicinati è innegab

Luigi Di Maio - il piano kamikaze per evitare Salvini fino al voto : così saltano tutti i Cdm : Quel che c'è di vero nell'ultimo attacco di Luigi Di Maio a Matteo Salvini è che da giorni i vertici del governo non si riuniscono, né sembra ci sia alcuna intenzione da parte sia della Lega sia del M5s di rivedersi a breve. Salvini non avrebbe alcuna voglia di ritrovarsi nella stessa stanza con Di

Luigi Di Maio “Salvini difende la casta - non lo riconosco più” : Luigi Di Maio “Salvini difende la casta, non lo riconosco più” Periodo di crisi per il tandem Salvini-Di Maio. A ridosso del voto per le europee che potrà dare indicazioni ben precise sul futuro della coalizione di governo, i due vice-premier continuano a battibeccare e ad alzare la tensione. Le ultime schermaglie tra Di Maio e Matteo Salvini Salvini ha assicurato che il M5S è più in sintonia con il PD che con la Lega e ...

Matteo Salvini picchia duro sulla Ue : "Affama i popoli" - altra bordata contro Luigi Di Maio : Guerra continua, guerra infinita tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il capetto grillino che ora finge di indossare i panni del moderato. Nella serata di martedì, il leader M5s ha infatti intimato al teorico alleato di smetterla "con le sparate", cavalcando la crescita dello spread (di appena 4 punt