De Rossi | gli audio whatsapp sul contratto a gettone

Roma - l’audio di De Rossi agli amici : “Ho detto ai dirigenti ‘datemi 100mila euro a partita e vediamo se sto male'” : “Ho detto ai dirigenti: ‘Datemi 100mila euro a partita e vediamo se sto male. Se gioco dieci partite, mi date un milione. Se non gioco, resto gratis”. È un passaggio di un audio vocale che Daniele De Rossi ha inviato ad amici dopo l’addio, obbligato, alla Roma, in cui svela alcuni retroscena della trattativa. Serie A | Di F. Q.. Daniele De Rossi lascerà la Roma: “Con ...

Daniele De Rossi - gli audio su WhatsApp fanno crollare Roma : "Datemi 100mila euro a partita" : Dopo l'addio, le polemiche. Si parla ancora di Daniele De Rossi, di fatto "archiviato" dalla Roma che non gli ha rinnovato il contratto. Capitan Futuro, lo ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa, avrebbe proseguito, ma non ha mai ricevuto alcuna telefonata. E ora, nella Capitale, da un telefon

Addio De Rossi - Albertini : “Daniele - segui il mio consiglio…” : A due giorni dall’annuncio dell’Addio di De Rossi alla Roma al termine della stagione, altri ex calciatori intervengono sull’argomento. Tra questi, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini, attualmente presidente del settore tecnico della FIGC. Ecco le parole dell’ex centrocampista a margine di un evento all’Università Cattolica di Milano “A Daniele De Rossi consiglio di ...

"Con De Rossi comportamento sbagliato" - ha detto Claudio Ranieri : "A Daniele forse andava detto in un'altra maniera. Essendo il capitano e avendo i tifosi un rapporto cosi' stretto con la squadra, era consigliabile un altro comportamento. Quanto è successo non incide comunque nella mia gestione da allenatore". Claudio Ranieri a Trigoria durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato sera Sassuolo-Roma parla del modo con cui è finita dopo 18 anni l'avventura di Daniele De Rossi ...

De Rossi addio - lascia un’altra bandiera : chi sono gli ultimi “fedelissimi” del calcio? [NOMI] : Ieri non si è parlato d’altro, ma oggi sono ancora tanti ad affrontare l’argomento, tra cui diversi ex compagni che hanno lasciato messaggi ad un calciatore come Daniele De Rossi, una delle ultime bandiere rimaste in questo calcio. Il centrocampista lascerà la Roma a fine stagione, ma non per volere suo, come ben ribadito durante la conferenza stampa di ieri. Si aggiunge così un altro tassello alle bandiere, sempre meno a dir ...

De Rossi via dalla Roma - nella notte gli striscioni contro Pallotta : «Presidente maiale - società incompetente» : nella notte è cominciata la protesta contro Pallotta per la decisione di non rinnovare il contratto a De Rossi. I ragazzi dell?ormai famoso gruppo ?Roma? della...

Daniele De Rossi potrebbe scegliere di terminare la carriera al Boca ? : Daniele De Rossi non ha mai nascosto la sua passione per il Boca Juniors e non meno di un paio d’anni fa lo rimarcò in un’intervista, sottolineando il suo desiderio di poter terminare la carriera proprio con il club xeneize.Calciomercato estero, Storie, Sudamerica, Daniele De Rossi / E’ proprio fresca di stamattina la notizia che la partita casalinga contro il Parma all’Olimpico, valevole per l’ultima giornata ...

L’amarezza di Daniele De Rossi : “Io vorrei giocare - loro non vogliono. Da dirigente mi sarei rinnovato il contratto” : “Ho quasi 36 anni, e so come funziona il calcio. Me lo hanno detto ieri ufficialmente, ma se per mesi non ti chiamano la direzione è quella. Purtroppo quando si è distanti certe cose non si chiariscono facilmente. Spero che la società sotto questo aspetto migliori”. Lo ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa a Trigoria, dopo l’annuncio del suo addio alla Roma. Serie A | Di F. Q.. ...

De Rossi addio a Roma - dopo 18 anni finisce era. “Ma voglio giocare - mi farei un torto a smettere” : Daniele De Rossi saluta la Roma. Ma piu' ancora di questo, il fulmine a ciel sereno e' l'annuncio che, a quasi 36 anni, proseguira' all'estero la sua carriera. dopo quella di Francesco Totti, il club ammaina un'altra bandiera. Contro il Parma, il 26 maggio all'Olimpico, sara' l'ultima gara in giallorosso del centrocampista, 'Capitan Futuro', che ha disputato tutta la carriera con quella maglia, dopo gli inizi con l'Ostia Mare dal 1997 al ...

De Rossi : «Si poteva andare avanti - ho voglia di giocare» : De Rossi addio Roma – Daniele De Rossi ha detto addio alla Roma. Il capitano giallorosso lo ha fatto attraverso una conferenza stampa, alla presenza del CEO del club Guido Fienga e di tutti i compagni di squadra, in prima fila per ascoltare le motivazioni che hanno portato alla fine di una storia durata 18 […] L'articolo De Rossi: «Si poteva andare avanti, ho voglia di giocare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Roma - De Rossi ci va giù pesante : “avrei continuato con questa maglia - ma hanno deciso loro” : Il centrocampista della Roma ha parlato del suo addio al club giallorosso, sottolineando la sua voglia di continuare a giocare “Farei scelte diverse su episodi quotidiani, alcune cose dette o fatte di campo. Qualche cartellino rosso per esempio. Ma per quanto riguarda la mia fedeltà alla Roma non cambierei una virgola“. Lo dice il capitano della Roma, Daniele De Rossi, in conferenza stampa dopo la decisione del club di chiudere ...