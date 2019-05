Arrestato per Corruzione il sindaco di Legnano Fratus Commissariato il Comune : Incarichi in cambio di voti: il primo cittadino ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi. Il prefetto sospende la carica dei tre arrestati

Arrestato per Corruzione il sindaco leghista di Legnano : arrestato Fratus|Video : Incarichi in cambio di voti: il primo cittadino ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

Arrestato per Corruzione il sindaco leghista di Legnano : ai domiciliari Fratus|Video : Ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

Corruzione - arrestato il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus (Lega)Video : Ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

È stato arrestato il sindaco di Legnano - accusato di tangenti e Corruzione elettorale : Il sindaco di Legnano (in provincia di Milano), il leghista Gianbattista Fratus, è stato arrestato per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di

Arrestato il sindaco leghista di Legnano : "Tangenti e Corruzione elettorale" : Nell'ambito dell'inchiesta 'Piazza Pulita' della Procura di Busto Arsizio è stato messo agli arresti domiciliari il sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus. È quanto si apprende da fonti investigative. Ai domiciliari anche l'assessore alle Opere Pubbliche Chiara Lazzarini, mentre è finito in carcere l'assessore al Bilancio e vicesindaco del comune di Legnano Maurizio Cozzi. Tra le accuse contestate anche quella di ...

Corruzione - arrestato il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus (Lega) : Ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

Tangenti e Corruzione elettoraleLegnano - arrestato sindaco Lega : Gianbattista Fratus è stato arrestato nell'ambito dell'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale della GdF di Busto Arsizio Segui su affaritaliani.it

Arrestato il sindaco leghista di Legnano : Gianbattista Fratus è accusato di Corruzione elettorale : C’è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell’operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. A Fratus sono stati concessi gli arresti domiciliari così come all’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini.In ...

Sanità Umbria - l’incontro tra l’arrestato e la presidente registrato dal trojan : così l’AntiCorruzione ha blindato l’inchiesta : Senza i trojan l’inchiesta sulla Sanità umbra sarebbe stata probabilmente monca. È anche grazie alle intercettazioni registrate dal captatore informatico, che la procura di Perugia ha ottenuto l’arresto dell’ex sottosegretario del Pd Giampiero Bocci, dell’assessore alla Sanità della Regione Umbria, Luca Barberini, di Emilio Duca e Maurizio Valorosi, direttore generale e amministrativo dell’Azienda ospedaliera umbra. ...

Meng Hongwei - ex capo dell’Interpol arrestato in Cina lo scorso anno - è stato incriminato per Corruzione : Le autorità cinesi hanno incriminato l’ex capo dell’Interpol Meng Hongwei per corruzione, ha scritto Reuters. Meng, che prima di diventare il capo della principale organizzazione internazionale di cooperazione di polizia era stato viceministro cinese della Sicurezza, è stato inoltre espulso dal

Marcello De Vito arrestato : visto che siamo tutti d’accordo - ora andiamo fino in fondo contro la Corruzione : di Giovanni Papa La triste vicenda del Presidente del Consiglio del Comune di Roma Marcello De Vito in quota 5 Stelle, arrestato per presunte tangenti sulla vicenda dello stadio della Roma, ci catapulta per l’ennesima volta in una realtà che dai primi scandali di Mani Pulite non è mai scomparsa. Una realtà che si è trasformata, ha cambiato forma e sembianze, utilizzando “veicoli” diversi e metodi di contatto più accurati. Una realtà che cambia ...

Brasile - arrestato l’ex presidente Michel Temer : “Corruzione e riciclaggio” : Corruzione, riciclaggio e appartenenza ad organizzazione criminale. Con queste accuse l’ex presidente brasiliano Michel Temer è stato arrestato a San Paolo e sarà trasferito a Rio de Janeiro, dove deve presentarsi davanti alla magistratura. L’operazione è stata condotta dalla polizia federale nell’ambito di “Lava Jato“, l’inchiesta sulla Tangentopoli brasiliana basata sui fondi neri Petrobras per la quale è stato condannato a ...

Accuse di Corruzione - arrestato l'ex presidente brasiliano Michel Temer : l'ex presidente brasiliano Michel Temer è stato arrestato a San Paolo, in seguito ad Accuse di corruzione, e sarà trasferito a Rio de Janeiro, dove deve presentarsi davanti alla magistratura. L'...