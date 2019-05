Corriere dello Sport | La crescita del calcio passa attraverso i nuovi stadi

Juve - per il Corriere dello Sport Mendes avrebbe proposto Mourinho : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Massimiliano Allegri è tutt'altro che sicuro di rimanere a Torino per la prossima stagione e la dirigenza bianconera starebbe già valutando alcuni nomi di grido. Agnelli sarebbe rimasto troppo scottato dall'eliminazione contro l'Ajax e si starebbe convincendo che Allegri non sarebbe l'allenatore adatto al club bianconero. La Juventus non ha quasi mai ...

Corriere dello Sport - prima pagina : Agnelli - no a Conte : p>prima pagina Corriere dello Sport / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, venerdì 10 maggio, del 'Corriere dello Sport': Agnelli: NO A ...

Rassegna stampa Corriere dello Sport 9 maggio 2019 : p>PRIMA PAGINA Corriere dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 9 maggio, del 'Corriere dello Sport': ROYAL CHAMPIONS ...

Rassegna stampa Corriere dello Sport 8 maggio 2019 : p>PRIMA PAGINA Corriere dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, mercoledì 8 maggio, del 'Corriere dello Sport': LIVERBOOM! ...

Il Corriere dello Sport si sbilancia : disegnata l'Inter di Conte con il sogno Lukaku : l'Inter si sta già muovendo sul mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno intavolato una serie di trattative e questo riguarda sia la rosa, sia la guida tecnica. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe incontrato Antonio Conte lunedì scorso con l'ex tecnico del Chelsea che avrebbe dato il proprio placet al trasferimento a Milano. Per l'eventuale fumata bianca, però, la proprietà vuole attendere il termine di ...

Corriere dello Sport - prima pagina : Tentazione Allegri : p>prima pagina Corriere dello Sport / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 6 maggio, del 'Corriere dello Sport': Tentazione Allegri ...

Corriere dello Sport - 5 maggio 2019 : prima pagina oggi : La prima pagina del quotidiano Sportivo di Roma . p> Corriere dello Sport prima pagina / I titoli presenti sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: TUTTI IN GIOCO L'Inter frena ancora: adesso sei club in corso per due posti Champions SPECIAL ROMA GASP: RANIERI CONTRO DI NOI ANCELOTTI FA IL NUOVO CAST IL PALERMO NON CI STA Calciomercato.it ...

Juventus - 'Il Corriere dello Sport' : 'Possibile scambio con l'Inter per Skriniar e Icardi' : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando ...

Corriere dello Sport : 'Rivoluzione Juve con cinque big in vendita' - fra questi Mandzukic : La disfatta europea in Champions League potrebbe portare la dirigenza bianconera ad investire in maniera massiccia sul mercato, ma tutto passerà anche da cessioni pesanti. Il Fair Play Finanziario resta una certezza a livello europeo e quindi per poter acquistare sarà necessario anche vendere alcuni giocatori. Secondo il Corriere dello Sport, la necessità della Juventus sarà anche quella di realizzare delle plusvalenze al fine di mettere a posto ...

Corriere dello Sport - prima pagina : La Juve fa cassa : p>prima pagina Corriere dello Sport / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, mercoledì 1 maggio, del 'Corriere dello Sport': LA Juve FA ...

Inter - per il Corriere dello Sport Marotta vorrebbe Allegri sulla panchina dei nerazzurri : Il mercato delle società di Serie A passa inevitabilmente da quello degli allenatori: vi è molta incertezza da questo punto di vista soprattutto fra i top club del campionato italiano, dalla Juventus all'Inter, fino ad arrivare a Milan, Roma, potremmo quindi assistere ad un vero e proprio stravolgimento nella guida tecnica di alcune società di Serie A. Nonostante arrivino molte conferme da Torino sulla permanenza di Allegri sulla panchina ...

Kean-Inter - “Corriere dello Sport” : assalto nerazzurro - ma c’è il retroscena! : KEAN INTER- Moise Kean sarebbe un chiaro obiettivo dell’inter in vista del prossimo futuro. Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport“, il giocatore piace particolarmente alla società nerazzurra, ma non necessariamente in maniera imminente. Di fatto, Marotta potrebbe puntare allo sgarbo totale nei confronti della Juventus, cercando di mettere le mani sul giocatore, il […] More

Kean - l’incredibile indiscrezione di mercato del Corriere dello Sport : Incredibile bomba di mercato lanciata dal Corriere dello Sport sulla prima pagina di questa mattina. Stando a quanto riportato dal quotidiano romano, i dirigenti nerazzurri Ausilio e Marotta avrebbero già avuto un incontro con Mino Raiola, agente di Kean, per gettare le basi di un accordo economico. Non solo, stando al Corriere, Kean potrebbe rientrare in una maxi-operazione che coinvolgerebbe oltre al giovane attaccante anche Mauro Icardi ...

Nainggolan Corriere dello Sport : «Polemizza? Svegliatevi» - FOTO : Radja Nainggolan se la prende con il Corriere dello Sport per un errore. Ecco il post del giocatore dell'Inter