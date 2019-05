Coppa Italia | Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio con una foto nuda

Lazio - con la Coppa Italia arriva anche l’Europa League : cosa cambia per le altre [DETTAGLI] : Con la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, cambiano gli scenari anche per quanto riguarda la qualificazione in Europa League. Tra gli spettatori interessati alla finale di ieri tra i biancocelesti e l’Atalanta c’erano sicuramente anche i club impegnati nella lotta per l’Europa: Inter, Milan, Roma e Torino. Con l’alzata del trofeo da parte della squadra di Simone Inzaghi cambia la situazione anche per ...

Calcio - Coppa Italia : vince la Lazio - 2-0 sull’Atalanta. Settima Coppa Italia per i biancocelesti : “VIC7ORY”: così recitano i post sui canali social ufficiali della Lazio per celebrare la Settima Coppa Italia della storia del club capitolino. Trofeo che mancava in casa Lazio da sei anni, precisamente da quello storico derby del 26 Maggio 2013 deciso dall’oggi capitano laziale Senad Lulic. Ed è proprio il bosniaco ad alzare di nuovo quella Coppa che sei anni fa aveva deciso. Stavolta però a farne le spese è l’Atalanta sorpresa di questa ...

Ascolti tv - oltre 7 milioni per la finale di Coppa Italia ma è record per Live non è la d’Urso : La finale di Coppa Italia su Rai1 tra Lazio e Atalanta in onda il 15 maggio conquista il prime time con 7 milioni 297mila telespettatori e il 28.68% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Live – Non è la D’Urso (con ospite Pamela Prati) ha registrato 2 milioni 911mila telespettatori (17.68% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto?, lo storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse condotto da Federica ...

Apoteosi Lazio - la Coppa Italia è tua : Due lampi nel finale di una partita equilibrata e piena di tensione regalano alla Lazio la settima coppa Italia della sua storia. Un trionfo che vale l'accesso ai tabelloni principali dell'Europa League e che fanno dei biancocelesti l'unica squadra Italiana a rompere l'egemonia juventina degli ultimi anni grazie alla Supercoppa Italiana del 2017 e al trionfo di ieri sera. Infuriato Gasperini con il Var per un fallo di mano di Bastos non rilevato ...

Live-Non è la D'Urso - share da record contro la finale di Coppa Italia : l'ultima impresa di Barbara D'Urso : Più di Barbara D'Urso può solo la finalissima di Coppa Italia. Si parla di share e delle cifre raccolte su Canale 5 da Live-Non è la D'Urso: 2.911.000 spettatori pari al 17.7% di share (Buonanotte Live, il segmento finale di sei minuti, ha raccolto 860.000 telespettatori 19,3% di share). Meglio di C

Coppa Italia - il fuorionda di Lotito e Inzaghi : “Gasperini l’ho mandato aff…”. “Hai fatto bene” : Dopo la vittoria c’è la festa. I giocatori e lo staff della Lazio al ristorante si godono il momento. Ad un certo punto Claudio Lotito si avvicina a Filippo Inzaghi e gli dice qualcosa incurante del cellulare in azione accanto all’allenatore laziale: “Gasperini l’ho mandato affanc…”, Inzaghi risponde: “Hai fatto bene”. Calcio | Di F. Q.. Coppa ...

Trionfo Lazio - Milinkovic e Correa regalano la settima Coppa Italia : battuta 2-0 l'Atalanta : Roma si colora di biancoceleste. Coriandoli tricolori, fuochi d?artificio ad illuminare il cielo. La Lazio vince la Coppa Italia, la settima della sua storia. La terza della gestione Lotito. Un...

Coppa Italia - Anna Falchi nuda per la sua Lazio : i festeggiamenti per la vittoria sono bollenti! [GALLERY] : La Lazio batte 0-2 l’Atalanta in finale di Coppa Italia: la tifosa biancoceleste Anna Falchi si spoglia nuda per i suoi beniamini e i fan impazziscono Grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Correa la Lazio ha battuto l’Atalanta in finale di Coppa Italia, chiudendo la stagione con la doppietta ‘trofeo’ e accesso all’Europa League. Tanti i messaggi d’amore dei tifosi per il successo in Copppa Italia, fra i ...

Coppa Italia - ragazzo di 16 anni ferito da un petardo [DETTAGLI] : Una pagina brutta è stata scritta ieri sera prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Ci sono stati disordini e scontri, infatti, all’esterno dello stadio, tra alcuni supporter e la polizia. Durante e dopo la partita, seppur la situazione sia tornata alla normalità, un petardo ha provocato qualche conseguenza. Tra queste, il ferimento di un ragazzo di 16 anni, colpito ad una mano. Soccorso dal 118 è stato trasportato ...

Coppa Italia - lo sfogo di Gasperini : “Rigore non dato uno scandalo. Presi in giro 21mila bergamaschi” : “E’ una giornata bruttissima per il calcio Italiano, 21mila persone che sono arrivate qui da Bergamo non le prendi in giro così. Che ci vengano a dire un motivo, e deve essere serio”. Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, parla in conferenza stampa del mancato rigore non concesso agli orobici per fallo di mano di Bastos nel primo tempo. “Mi dispiace perché volevo venire in conferenza a fare i complimenti ...

Finale Coppa Italia : 17enne perde dito durante festeggiamenti : Roma – C’e’ un ferito nei festeggiamenti della coppa Italia di ieri sera vinta dalla Lazio allo stadio Olimpico di Roma contro l’Atalanta. È un ragazzo di 17 anni che, poco dopo la mezzanotte, ha perso una parte di un dito, in particolare una falange, nello scoppio di un petardo. L’episodio si e’ verificato in piazzale di Ponte Milvio. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del commissariato di Primavalle. ...

Backstreet Boys : “Rimarremo per sempre uniti per voi”. E al concerto pubblico femminile over 30 con fidanzati che guardavano la Coppa Italia sul telefono : In tempi di rivoluzione trap, youtuber che si trasformano in cantanti e mancanza di punti fermi nel mondo del pop, per chi ha vissuto i magici Anni 90 della musica (un po’ trash, ma irrimediabilmente spensierati) non resta che aggrapparsi ai ricordi. C’è chi, invece, in preda alla nostalgia pura si è precipitato il 15 maggio al MediolanumForum di Assago (Milano) per l’unica tappa Italiana del DNA World Tour di una delle boyband più amate di ...

Ascolti tv - record per Barbara d'Urso con la Prati ma non basta : vince la Coppa Italia su Rai1 : Sette milioni di telespettatori per la partita Lazio-Atalanta, a molta distanza Live anche se i numeri continuano a crescere