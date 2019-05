Conti pubblici | Tria contro tutti | “Italexit boutade elettorale di Calenda Debito al

Troppe liti e Conti pubblici a rischio. Ora i gialloverdi preoccupano Mattarella : Italia: presidente Mattarella preoccupato da tenuta conti pubblici New York, 16 mag - (Agenzia Nova) - Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, è sempre più preoccupato dalla tenuta dei conti pubblici e dalla sfida della definizione del bilancio dello Stato per il 2020, secondo fo

Conti pubblici - Giorgetti : “Sforare il 3%? Dipende per cosa - il tetto non è scritto nelle tavole di legge” : Giancarlo Giorgetti che già ieri aveva paventato vento di crisi oggi in una conferenza stampa a Montecitorio ribadisce che “il governo per andare avanti ha bisogno di condivisione”. E alla domanda se la campagna elettorale finirà o inizierà il 26 maggio (data delle elezioni europee), dopo alcuni istanti di silenzio, sorride e risponde: “Bella domanda”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio rivendica la linea ...

Conti pubblici - Conte : “Eviteremo l’aumento Iva anche se non sarà un’impresa semplice”. E annuncia spending review : Evitare l’aumento dell’Iva “non sarà un’impresa facile”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando all’assemblea di Rete Imprese Italia. Per questo, ha aggiunto, “stiamo lavorando ad un’operazione profonda di spending review e stiamo pontenziando il nostro sistema di contrasto all’evasione fiscale”. Economia | Di F. Q.. Spread verso 290, Unicredit e ...

Conti pubblici - Di Maio a Salvini : “Voglio aumento dei salari non dello spread. La Lega dia risposte” : “Ogni giorno leggo esponenti della Lega che dichiarano che cadrà il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo Continuare per cambiare. So che ci sono tante fibrillazioni per lo spread e le dichiarazioni del leader della Lega sul 3%: io voglio far aumentare il salario degli italiani non lo spread, e su questo aspetto risposte dalla Lega”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio parlando con la stampa ad Ascoli ...

Conti pubblici - Tria : “Il tetto del 3%? Mai stato in discussione. Le riforme fiscali non si fanno aumentando il deficit” : Altro che “possiamo parlarne”, come aveva detto ieri il vicepremier Luigi Di Maio. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato dal Sole 24 Ore, ribadisce che il tetto del 3% al deficit/pil “non è mai stato davvero in discussione”. E all’altro vice Matteo Salvini, convinto che dopo le Europee l’Italia potrà ottenere da Bruxelles notevoli aperture sul fronte dei Conti pubblici, risponde che ...

Conti pubblici : effetto deficit - la prossima manovra parte da 35 miliardi : PER SAPERNE DI PIÙ / Istat: ancora rischi al ribasso per l'economia italiana Impossibile che uno sforamento di questo tipo passi in cavalleria dando un colpo definitivo alla credibilità delle regole ...

A giugno la pagella della Commissione europea sui nostri Conti pubblici : E invierà a Palazzo Chigi le raccomandazioni sulle misure da adottare per riportare deficit e debito dentro i parametri del patto di stabilità. Una crescita così debole avrà ripercussioni anche sul ...

Conti pubblici : Tria - stime Ue in linea - non tiene conto dati 1°trim. : Così in una nota il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, commentando le stime pubblicate oggi dalla Commissione Europea, che mostrano un divario minimo rispetto a quelle del Governo, contenute nel ...

Conti pubblici : Tria - 'su deficit 2020 stime Ue più politiche che economiche' : Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria commentando le stime diffuse oggi dalla Commissione Ue. 'La discrepanza', tra le previsioni del Governo e quelle della Commissione Ue, spiega ...

Conti pubblici - Di Maio : 'Da Commissione Ue interpretazioni curiose - locomotiva Italia va avanti' : 'È curioso che un numero simile a quello dell'Istat da parte della Commissione europea venga interpretato in senso opposto': così commenta le...

Italia ultima per crescita e investimenti Moscovici : «Conti pubblici sotto esame» : Diffuse le nuove previsioni economiche: il Pil crescerà solo dello 0,1%. Siamo anche l’unico paese con un indice negativo per gli investimenti sull’anno precedente (-0,3%)

Conti pubblici - l'Ue taglia le stime sul Pil italiano : 'È improbabile che il mercato del lavoro sfuggirà all'impatto dell'economia stagnante, come indicano le sommesse aspettative di impiego delle imprese - scrive ancora la Commissione Ue nelle ...

Bruxelles boccia l'Italia : Conti pubblici alla deriva. «Il reddito di cittadinanza aumenterà la disoccupazione» : Per ora la misura è congelata, ma potrebbe essere utilizzata già nella Finanziaria del 2020, anche se la scelta è controversa per i rischi di rallentamento dell'economia. Nel suo rapporto, la ...

Conti pubblici - Bruxelles taglia stima Pil 2019 : +0.1%. E avverte : 'Deficit e debito saliranno fortemente' : 'E' improbabile che il mercato del lavoro sfuggirà all'impatto dell' economia stagnante , come indicano le sommesse aspettative di impiego delle imprese. Ci si aspetta che la crescita dell'...