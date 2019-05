Come votare alle Europee | attenti al vincolo di genere

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) A differenza di tutte le altre grandi democrazie che per il voto europeo hanno scelto le liste bloccate, in modo da non trasformare le elezioni in un’anomala competizione interna ai singoli partiti, in Italia l’elettore si trova a fianco della lista che vuole scegliere tre righe per l’espressione di altrettante preferenze scrivendo il cognome (e se vuole anche il nome) dei candidati prescelti.Si tratta comunque di una scelta; se l’elettore non la fa e si limita a barrare il simbolo saranno gli altri elettori del suo partito a decidere anche per lui. Contrariamente a leggende metropolitane molto diffuse, decidono solo gli elettori; le schede senza preferenze non vengono attribuite a nessuno, sia che si tratti del capolista sia dell’ultimo in lista. Chi le esprime decide anche per gli altri.Per quanto, quindi, lo strumento sia molto discutibile per gli ...

