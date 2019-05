Come funziona la legge elettorale per le europee

Pace fiscale - sanatoria da 200 euro per gli errori 'formali' : Come funziona : I contribuenti hanno la possibilità di sanare errori ed omissioni pagando 200 euro per ogni anno da condonare: ecco tutto...

Oval Money : cos’è e Come funziona : Molti di voi sicuramente sono alla ricerca di una soluzione per accumulare risparmi in maniera semplice senza utilizzare degli strumenti particolari. In questa nuova guida odierna vi parleremo nello specifico di cos’è e come funziona leggi di più...

Come funzionano i rimpatri dei migranti in Italia : Alcuni migranti vengono fatti salire in un volo charter per essere rimpatriati (foto: ©VINCENZO CORAGGIO / LAPRESSE) Il 14 maggio il tribunale di Venezia ha stabilito che un giovane ragazzo del Mali, cui era stata negata la protezione internazionale, ovvero l’istituto che viene riconosciuto a tutti a coloro che fuggono dal paese di origine per il fondato timore di essere perseguitati, non potrà essere rimpatriato. Il motivo: il ragazzo è ...

Assegno di ricollocazione e reddito di cittadinanza - Come funziona : Assegno di ricollocazione e reddito di cittadinanza, come funziona Di seguito vediamo di fare luce sul rapporto intercorrente tra Assegno di ricollocazione e reddito di cittadinanza, strumenti di supporto a chi cerca lavoro i quali, ultimamente, hanno certamente contribuito al dibattito politico, e hanno costituito materia di sicuro interesse per l’opinione pubblica. Assegno di ricollocazione: che cos’è, qual è la finalità ...

Come funziona lo spazio Schengen : Nel 1985 i governi di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno raggiunto il primo accordo per l’eliminazione dei controlli alle frontiere. Leggi

Partita Iva 2019 : pagelle e sistema a premi - Come funzionano i livelli : Partita Iva 2019: pagelle e sistema a premi, come funzionano i livelli Ecco le pagelle per la Partita Iva 2019 in base ai cosiddetti, ovvero gli Indici Sintetici di Affidabilità. Chi prenderà un voto dall’8 in su avrà diritto perfino ad alcuni premi, i più interessanti per chi prenderà almeno 9. Chi invece non arriverà ai livelli minimi di sufficienza, potrebbe finire in cima alle liste dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con ...

Lucano - l’intervento alla Sapienza : “M5s? Funzionali a quello che stiamo vivendo. Io ancora in confino - Come nel fascismo” : Ne ha per tutti, Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace, intervenuto alla Sapienza di Roma, dopo le tensioni della vigilia per i tentativi annunciati da Forza Nuova di voler bloccare la sua lezione agli studenti. Da Salvini al M5s, fino alla sinistra, Lucano ha bacchettato tutti i principali partiti e protagonisti politici italiani: “Il ministro Salvini? Chi è Dio per dire parole come ‘chiudiamo i porti’, ‘castrazione ...

Castrazione chimica - cos’è e Come funziona (e cosa comporta) : (Foto: Getty Images) Unica soluzione. Così Matteo Salvini ha di recente definito la Castrazione chimica per rieducare (o punire?) i colpevoli di reati a sfondo sessuale. Una presa di posizione che, stando ai risultati di un sondaggio Swg e di una raccolta di firme organizzata dalla stessa Lega, sarebbe condivisa da sei italiani su dieci. Anzi, per rincarare la dose: c’è anche chi dice di preferire addirittura la Castrazione totale, per risolvere ...

Roomba i7+ - Come funziona il robot aspirapolvere con svuotamento automatico : Abbiamo testato il nuovo aspirapolvere robot Roomba i7+ di irobot, il primo dotato di svuotamento automatico grazie alla Clean Base che risucchia lo sporco dal serbatoio della macchina e lo sigilla in appositi sacchetti. Il prodotto viene fornito con carica parziale e arriva quindi già con un minimo di batteria per fare una prima conoscenza. L’assemblaggio del robot è minimo, rivelandosi molto facile da montare e installare. Il coperchio di ...

Imbianca Facile : opinioni - Come funziona - istruzioni per l’uso - prezzo su Amazon e sito ufficiale : Oggi abbiamo deciso di parlarvi di Imbianca Facile, il nuovissimo e utilissimo rullo che vi aiuterà a verniciare casa, recinzioni e qualsiasi cosa desiderate in breve tempo e senza lasciare nessuna macchia sul pavimento ma soprattutto senza sprecare troppa vernice. Nell’articolo vi daremo tutte le informazioni su come funziona questo prodotto con le relative istruzioni d’uso, quanto costa e dove è possibile acquistarlo sul sito ...

Cosa è e Come funziona Magisk Manager Download con supporto Android Q : Che Cosa è e come funziona Magisk Manager dove scaricare l'ultima versione compatibile con Android Q. Magisk 19.1 offre maggiore stabilità e sicurezza durante il root dello smartphone.

Dieta dell’insalata : perdi 5 chili in un mese. Come funziona : Perdere 5 chili in un mese senza rinunciare al gusto è possibile grazie alla Dieta dell’insalata. Soprattutto d’estate, quando fa troppo caldo per mettersi ai fornelli, l’insalata è l’alimento perfetto per tornare in forma senza sforzi, ma soprattutto privazioni. Questo regime dimagrante infatti consente di “giocare” con le verdure, mixandole e realizzando sempre piatti diversi. Il rischio di annoiarsi, ...

Galaxy A40 Smart Switch Samsung cosa è e Come funziona : Download Smart Switch per Samsung A40 Smartphone Android il Corso per usare Smartphone per fare un backup del telefono Samsung e salvare foto, video, contatti, musica, impostazioni e documenti importanti

Spotlight non funziona su Mac : Come risolvere : Se Spotlight non funziona su Mac, allora potrebbe tornare utile ricreare l’indice così da risolvere il problema. Per scoprire tutti i passaggi da seguire nello specifico, potete prendere come riferimento la nostra nuova guida odierna! leggi di più...