Classifica Giro d’Italia 2019 | sesta tappa | tutto stravolto! Conti Maglia Rosa | favoriti

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Cassino-San Giovanni Rotondo) : trionfo di Fausto Masnada - Valerio Conti nuova maglia rosa : Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia 2019, 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. oggi è andata in porto la fuga e il 25enne bergamasco ha fatto la differenza sull’unico GPM di giornata, battendo poi in una volata a due Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che conquista invece la maglia rosa. Alle loro spalle si piazzano gli spagnoli José Joaquín Rojas (Movistar) e Rubén Plaza ...

Eccoci alla sesta tappa del Giro d'Italia 2019 da Cassino a San Giovanni Rotondo. 238 km per la seconda frazione più lunga di questa edizione della Corsa Rosa che presenta un finale insidioso, magari adatto ai finisseur o i big della generale. La prima parte prevede delle brevi ascese seguite da un tratto in pianura dov'è posizionato lo sprint intermedio di Bojano. Si tornerà poi a salire verso Campobasso, poi una discesa verso la

Classifica Giro d’Italia 2019 - quinta tappa : Primoz Roglic conserva la maglia rosa - Nibali a 39” - Dumoulin si ritira sotto la pioggia : La quinta tappa del Giro d’Italia 2019, 140 km da Frascati a Terracina, non ha modificato la Classifica generale per quanto riguarda le posizioni che contano. pioggia, vento e freddo hanno colpito questa zona del Lazio e hanno costretto i ciclisti ad affrontare una frazione con le mantelline ma per fortuna il semplice profilo altimetrico ha agevolato il gruppo in gara. I tempi validi per la Classifica generale sono stati presi a 9,2 km ...

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Primoz Roglic mantiene il comando - Nibali a 39” - Dumoulin abbandona : Non cambia la classifica generale del Giro d’Italia 2019 al termine della quinta tappa, la pioggia che si è abbattuta lungo i 140 km da Frascati a Terracina non ha modificato nulla per quanto riguarda le posizioni di vertice e tutto è rimasto intatto nella lotta per il Trofeo Senza Fine. La frazione odierna nel Lazio, priva di difficoltà altimetriche, non ha riservato particolari sorprese e dunque anche tutti i distacchi tra i vari big ...

Giro d’Italia – Caduta Dumoulin - tutta la delusione dell’olandese : “la Classifica generale ormai è andata” : Nessuna frattura per Dumoulin, ma l’olandese non sa se riuscirà a spingere domani in bici: le parole del corridore della Sunweb dopo la brutta Caduta di oggi al Giro d’Italia Tom Dumoulin è stato coinvolto in una brutta Caduta, oggi, nella quarta tappa del Giro d’Italia 2019: l’olandese della Sunweb, dolorante e sanguinante ad una gamba, ha perso parecchio terreno dai rivali per la lotta della maglia rosa, ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - caduta quarta tappa : colpa di Puccio? Gruppo spaccato - Nibali attardato - Dumoulin fuori Classifica : Una brutta caduta in Gruppo a 6 km dal traguardo ha letteralmente stravolto la quarta tappa del Giro d’Italia 2019 e ha scombussolato la classifica generale. La maglia rosa Primoz Roglic è riuscito a rimanere davanti e ha guadagnato nei confronti di Simon Yates e di Vincenzo Nibali che ora è a 39” dallo sloveno mentre Tom Dumoulin è giunto al traguardo a 4 minuti dai primi uscendo così dalla lotta per il titolo. A causare la caduta è ...

Giro d’Italia - Classifica generale stravolta : adesso ci sono 4 italiani nei primi 10 : Roglic si conferma leader della classifica generale, che viene però stravolta dopo la caduta di Dumoulin: l’olandese perde 4 minuti nella quarta tappa del Giro d’Italia 2019 Carapaz si è aggiudicato la quarta tappa del Giro d’Italia 2019: l’ecuadoriano ha beffato i velocisti sul traguardo di Frascati, ma l’attenzione dopo l’arrivo dei ciclisti è tutta su Dumoulin. A pochi km dall’arrivo ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Orbetello-Frascati) : Carapaz si aggiudica la tappa - Roglic guadagna terreno sugli altri big : L’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) si aggiudica a sorpresa la quarta tappa del Giro d’Italia 2019 regolando allo sprint l’australiano Caleb Ewan e l’italiano Diego Ulissi al termine di una frazione condizionata da una serie di cadute potenzialmente determinanti anche per la classifica generale. La maglia rosa Primoz Roglic ha guadagnato 16″ rispetto ad altri uomini di classifica come il nostro Vincenzo Nibali, ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - quarta tappa : Primoz Roglic rafforza la maglia rosa - Nibali a 39” - Dumoulin sprofonda : Una caduta a 6 km dal traguardo della quarta tappa ha letteralmente rivoluzionato la Classifica del Giro d’Italia 2019. La scivolata ha spezzato il gruppo in più tronconi, davanti è rimasto soltanto Primoz Roglic con la sua maglia rosa che dunque ha rafforzato il vantaggio su tutti gli avversari diretti: Vincenzo Nibali, Simon Yates, Tom Dumoulin e gli altri big in lotta per il Trofeo Senza Fine hanno perso terreno a causa di questo ...

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Primoz Roglic allunga in testa - Nibali a 39”. Dumoulin game over : Primoz Roglic ha rafforzato la maglia rosa al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, una caduta a 6 km dal traguardo di Fascati ha spezzato il gruppo in più tronconi e solo lo sloveno è riuscito a rimanere davanti. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha guadagnato 18” su Vincenzo Nibali che è riuscito a limitare i danni, lo Squallo ora è a 41” dallo sloveno. Ha pagato dazio anche Simon Yates mentre Tom Dumoulin si è ...

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Roglic sempre al comando dopo la terza tappa - Carapaz e Kangert perdono terreno : Finale decisamente caotico per la terza frazione del Giro d’Italia 2019. La volata che ha consegnato la vittoria a Fernando Gaviria traguardo di Orbetello dopo la squalifica di Elia Viviani, ha riservato qualche inatteso distacco anche tra gli uomini di classifica. Nessuna novità nelle posizioni di vertice: lo sloveno Primoz Roglic continua a vestire la Maglia Rosa dopo il successo nella cronometro inaugurale di Bologna e precede il britannico ...