«Cibo a regola d’arte» |  al via il festival sul futuro del food La diretta video

corriere

(Di giovedì 16 maggio 2019) L’inaugurazione della quattro giorni di dibattiti, performance e discussioni con, sotteso, un filo conduttore ben preciso: il futuro del. Il direttore Luciano Fontana incontra Gian Carlo Caselli

MariaStellabra : RT @Corriere: «Cibo a regola d’arte», al via un festival sul futuro del food Diretta - Corriere : «Cibo a regola d’arte», al via un festival sul futuro del food Diretta - AChiriatti : RT @fipeconf: domani il presidente #Stoppani @giamma71 Alberto Grandi parleranno di come Difendere i nostri prodotti tra ricchezze e im… -