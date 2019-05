Cesare Cremonini annuncia il tour 2020 negli stadi | le prime città da Lignano a Bari

Cesare Cremonini sta per svelare una grande novità che riguarda il 2020 : "Il 2020 comincia questa settimana" cit The post Cesare Cremonini sta per svelare una grande novità che riguarda il 2020 appeared first on News Mtv Italia.

Cesare Cremonini : "Ero un imbecille - il successo ti stordisce" : In occasione della 12esima edizione della rassegna ' Milano per Gaber ', nell'anno che avrebbe visto il grande artista compiere 80 anni, sul palco del Piccolo Teatro Strehler sono stati invitati ...

Cesare Cremonini racconta il rapporto con Gaber - un “sorvegliante” d’eccezione nel suo percorso : Cesare Cremonini a Milano per Gaber intervistato dalla giornalista Marinella Venegoni. In occasione della nuova edizione della manifestazione dedicata alla memoria di Giorgio Gaber, Cesare Cremonini ha raccontato il suo percorso artistico e l'influenza che Gaber ha avuto su di esso. Cremonini ha scelto di parlare alle masse, un concerto che a Gaber susciterebbe risata perché invece, al contrario, il suo interlocutore principale era ...

Cesare Cremonini : 'Punito dalla prof. mentre scrivevo la hit dei Lunapop' : Correva l'anno 2000: i Lunapop, band che da poco aveva conquistato migliaia di fan con '50 Special', vinse il Festivalbar condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi con la hit 'Qualcosa di grande'. A 19 ...

Cesare Cremonini/ 'Trapper? Vorrei spiegargli come vendere un mln di copie a 18 anni' : Cesare Cremonini ha lanciato una frecciata ai trapper di oggi, intervistato dai microfoni di Rai Radio 2 durante il programma I Lunatici

La sorpresa di Roberto Baggio e non solo - Cesare Cremonini a 360 gradi : “ecco come è nata 50 Special” : Dai giovani rapper alla nascita di 50 Special: Cesare Cremonini si racconta a Rai Radio 2 Cesare Cremonini è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Foto LaPresse/Massimo Paolone Il cantautore bolognese ha parlato del suo rapporto con la notte: “Ho sempre approfittato delle ore ...

Cesare Cremonini : "I rapper di oggi si vantano con 5 rolex al polso. Vorrei dirgli com'è vendere 1 milione di copie a 18 anni" : Cesare Cremonini è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", raccontando se stesso e il suo mestiere. Visto l'orario di messa in onda della trasmissione radiofonica (dall'1.30 alle 6 del mattino), il cantautore ha parlato del suo rapporto speciale con la notte:Ho sempre approfittato delle ore notturne per scrivere, leggere, guardare film. La notte è l'unico momento in cui riesco ad isolarmi, a non ...