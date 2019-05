romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2019)– “Quella di oggi e’ unadi una citta’che ha perso il senso di se stessa.si sta spezzando e divaricando sempre piu’ dal punto di vista sociale, dei servizi e dei trasporti. È un dato epocale, non so se e’ chiaro”. È con queste parole chemattina il presidente del III Municipio, Giovanni, ha commentato i dati contenuti del report ‘, sette colli, due Stati, cento citta”, il documento annuale sullo stato dei servizi della citta’ di Federconsumatori Lazio eLazio che quest’anno e’ stato presentato nella sede del III Municipio. “- ha aggiunto- e’ molto utile per decidere quali politiche pubbliche sono importanti e urgenti per far ripartire, una citta’ che non conosciamo davvero. Non ci applichiamo nel ...

romadailynews : Caudo: Roma città malata, questa è sentenza radiografia forum terzo settore: Roma – “Quella… - narmamamma : RT @Paolo_Foschi: Anche oggi #camion sfidano divieto transito su sentiero ciclopedonale via #Favignana a #Roma. Niente #bici. @virginiaragg… - patriziarutigl1 : RT @romadailynews: Caudo: cordoglio per barbaro omicidio Anna Tomasini: Roma – “A nome personale e dell… -