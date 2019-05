Castlevania Anniversary Collection disponibile da oggi sugli store digitali

Castlevania Anniversary COLLECTION disponibile da oggi : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION è disponibile ora, in esclusiva digitale, su PlayStation Store, Xbox Live, Nintendo Switch eShop e Steam per PC. Questa COLLECTION, grazie all’inclusione di titoli quali CASTLEVANIA Bloodlines (conosciuto in Europa con il nome di ‘CASTLEVANIA: The New Generation’), CASTLEVANIA III: Dracula’s ...

Svelati i titoli che saranno inclusi in Castlevania Anniversary Collection : Konami ha finalmente rivelato l'elenco completo dei titoli che saranno inclusi in Castlevania Anniversary Collection, disponibile a partire dal 16 maggio 2019. I giochi inclusi saranno: Castlevania The Adventure, Castlevania II: Simon's Quest, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Konami per ogni dettaglio in merito: Leggi altro...

Castlevania Anniversary Collection : Giochi e data di uscita : Konami Digital Entertainment, Inc. ha svelato oggi i nomi degli ultimi quattro videoGiochi che verranno inclusi in Castlevania Anniversary Collection: Castlevania The Adventure, Castlevania II: Simon’s Quest, Castlevania Bloodlines (conosciuto con in Europa con il nome di ‘Castlevania: The New Generation’), e Kid Dracula. La collezione completa, che includerà otto videoGiochi della serie ...