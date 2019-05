ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ci vuole un certo grado di coerenza per cambiareadsingola, per quindici anni. Alberto Tramontano, oggi ècon laper il consiglio comunale di.”lasarà protagonista con umiltà”, diceva in un video pochi mesi fa. Ma fino a ieri ha militato in cinque diverse liste, in cinque diverse elezioni. Una carriera testimoniata da una collezione di santini elettorali. La sua carriera inizia nel 2004, con i Democratici di Sinistra, quando sostiene ilsindaco Giuseppe Di Fabio. Con lui, entrerà in Consiglio comunale per la prima volta nel 2007. Nell’amministrazione avrà la dealle politiche sociali e la presindenza delle commissioni politiche giovanili e politiche europee. Due anni più tardi, nel 2009, si candida al Comune con la lista Democrazia Popolare e sostiene Gino Di Bartolomeo. Arriva il 2011 e Tramontano si ...

PediciniM5S : A breve da #CAMPOBASSO per sostenere il candidato sindaco Roberto Gravina e per parlare insieme a Luigi Di Maio del… - MPenikas : FQ: Campobasso, il candidato gattopardo della Lega che ha cambiato casacca in ogni elezione degli ultimi 15 anni… - Noovyis : Un nuovo post (Campobasso, il candidato gattopardo della Lega che ha cambiato casacca in ogni elezione degli ultimi… -