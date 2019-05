Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento ad oggi 14 maggio : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...

Calendario scuola 2019-2020 - l'anno dei ponti : date di inizio e fine regione per regione : Il Calendario scolastico oltre a stabilire la data del primo giorno di scuola e della fine delle lezioni, mette in evidenza...

Stelle cadenti : stanno per arrivare le Eta Aquaridi! Il Calendario degli sciami meteorici da osservare nel 2019 : Ci stiamo avvicinando al picco delle Eta Aquaridi, le Stelle cadenti prodotte dalla famosa Cometa di Halley e le condizioni per un meraviglioso spettacolo celeste ci sono tutte. Ecco allora un “calendario” dettagliato per sapere quando e dove guardare per osservare i migliori sciami meteorici da qui alla fine del 2019. Eta Aquaridi Si tratta più di uno sciame meteorico meridionale, le cui osservazioni sono migliori nelle località prossime ...

F1 - il GP d’Italia è salvo : Monza in Calendario fino al 2022! ACI e Liberty Media hanno trovato l’accordo : Il GP d’Italia di Formula Uno è salvo, almeno per i prossimi tre anni. Come ha anticipato la Gazzetta dello Sport, l’Automobil Club d’Italia e Liberty Media, la società organizzatrice del Mondiale F1, hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: Monza continuerà a essere al centro del campionato iridato della massima categoria automobilistica almeno fino al 2022. Si tratta di una notizia bellissima perché ...

Google Fi e Calendario Google stanno ricevendo la modalità scura : Google Fi dispone già di una schermata iniziale scura quando è attiva la modalità Risparmio batteria o Notte, tuttavia la versione 14 estende questa funzionalità al widget circolare che mostra l'utilizzo dei dati quando sono attive una di queste due modalità. Secondo una stringa presente nella versione 6.0.32.245216081, anche il Calendario Google sembra ricevere un tema scuro, ma non ci sono indizi che sia già attivo, eccetto per una splash ...

ATP Finals a Torino : quando si giocano? Date - programma e Calendario. Come funziona il Masters di fine anno : Torino ospiterà le ATP Finals dal 2021 al 2025, il Masters di fine stagione andrà in scena al PalaAlpitour per cinque stagioni consecutive. La Città della Mole avrà il privilegio di fare da cornice al prestigioso torneo tennistico riservato ai migliori otto giocatori al mondo, per la prima volta l’evento del massimo circuito internazionale si svolgerà in Italia dove non era mai sbarcato. Si tratta di un passo dentro la storia per il nostro ...

Scuola. Approvato in Regione il Calendario scolastico 2019-2020. Anche l'anno prossimo tre giornate dedicate allo sport : Per quelle dello sport, come è già avvenuto con successo negli ultimi anni, tramite l'Ufficio scolastico, la Regione stanzierà risorse specifiche. Non si tratta di giorni dedicati al tempo libero in ...

