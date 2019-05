Calcio | Serie C 2019 | sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale

Calcio - Serie B 2019 : i play-off partiranno regolarmente. Rigettato il ricorso del Palermo : Secondo quanto scritto dall’ANSA, la Corte d’Appello della FIGC ha Rigettato la richiesta del Palermo di sospendere lo svolgimento dei play-off promozione di Serie B, in seguito alla sentenza con cui i rosanero sono stati retrocessi in Serie C per illecito amministrativo. Confermate dunque verdetti della stagione regolare e date della post season. Questa la situazione dopo la retrocessione del Palermo all’ultimo posto: Promosse ...

Scommesse Serie A Calcio : penultima giornata. E’ bagarre per Champions League e salvezza : Centottanta minuti alla fine del campionato, ma ancora molti verdetti sono da scrivere in Serie A. Sarà una penultima giornata molto importante e probabilmente decisiva per tante squadre. Si parte dalla lotta alla Champions League che vivrà il suo culmine nella serata di domenica. Juventus-Atalanta e Napoli-Inter sono i due posticipi. Grande attesa soprattutto per il match dell’Allianz Stadium dove i bianconeri sono pronti alla festa ...

Calcio - Serie B 2019 : caos Palermo - parlano i giocatori : “Meritiamo i playoff - non toglieteci la dignità” : Il Palermo promette battaglia e lo fa attraverso i suoi calciatori. Il capitano Nestorovski e i suoi compagni hanno indetto una conferenza stampa dopo la decisione del tribunale federale di far retrocedere il Palermo in C. Il macedone è stato il primo a prendere parola: “Noi ancora speriamo di poter giocare i playoff, questa città e questa piazza meritano di giocare la Serie A”. Subito dopo è toccato ad altri giocatori importanti ...

Calcio a 5 - semifinali Playoff Serie A 2019 : Italservice Pesaro-Real Rieti 7-2 - la squadra di Colini si porta sul 2-0 nella serie : L’Italservice Pesaro procede a vele spiegate nelle semifinali di questi Playoff della serie A di Calcio a 5. Dopo il rocambolesco 6-3 in favore della squadra di Fulvio Colini al termine dei tempi supplementari di gara-1, al Pala Nizzo Pizza la compagine pesare ha centrato il bersaglio grosso contro il Real Rieti, sconfitto 7-2. Una partita condizionata dall’espulsione di Giuseppe Micoli dopo pochi secondi, oltre al rosso sul finire ...

Calcio - rivoluzione in Serie A? Possibile l’introduzione di play-off e play-out! : L’idea è di quelle che senz’altro faranno discutere: il presidente della FIGC Gabriele Gravina all’ANSA ha affermato che ci potrebbe essere l’introduzione di una post season con play-off e play-out anche in Serie A, come negli altri campionati inferiori, per riportare interesse verso il massimo torneo nostrano di Calcio. Il dominio bianconero, che dura da otto stagioni, non rende avvincente la Serie A, dunque bisogna ...

Gravina - FederCalcio : “Playoff e playout in Serie A? Il tema può essere interessante” : Nel corso del forum “Il calcio che vogliamo”, organizzato a Roma presso la sede del Corriere dello Sport, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto sul tema dei possibili play-off e play-out in Serie A: “Il tema può essere interessante. Lo dico in modo provocatorio, non c’e’ stato alcun confronto su questo, è un’idea che mettiamo nel libro della fantascienza ma sulla quale ci possiamo ...

Foggia - Sannella : “Decisione Serie B inammissibile : è gente che fa male al Calcio” : “Stiamo valutando e seguendo passo dopo passo quello che stanno facendo al Foggia, alla nostra città e alla nostra famiglia. A differenza di quello che avete pensato in tanti, non siamo spariti né siamo rimasti con le mani in mano. Non siamo diventati dei coglioni, abbiamo sempre lavorato e seguito il Foggia, mi sono fatto […] L'articolo Foggia, Sannella: “Decisione Serie B inammissibile: è gente che fa male al calcio” è ...

Calcio - Serie B 2019 : non ci saranno i play-out! Il Foggia retrocede comunque in Serie C : La Lega di Serie B ha deciso, dopo la retrocessione all’ultimo posto del Palermo, che non ci saranno i play-out salvezza: sarebbero dunque salve Venezia e Salernitana, mentre il Foggia resterebbe tra le retrocesse assieme ai rosanero, al Padova ed al Carpi. Una decisione che non va giù alla società dauna, che probabilmente ricorrerà alla giustizia sportiva. Così all’ANSA il sindaco di Foggia, Franco Landella: “È difficile ...

Le notizie del giorno – Palermo in Serie C - l’annullamento dei playout e il Calciomercato del Lecce di Liverani : notizie DEL giorno Palermo IN Serie C – E’arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità (APPROFONDIMENTO) ANNULLATI I playout – Palermo in ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter batte 2-0 il Chievo e torna al terzo posto - il Bologna travolge 4-1 il Parma : Inter e Bologna festeggiano nei posticipi della 36ma giornata della Serie A di Calcio. A San Siro i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Chievo, tornado così al terzo posto in classifica e avvicinando l’obiettivo Champions League. Al Dall’Ara i rossoblù hanno invece travolto 4-1 il Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in casa e facendo così un passo decisivo verso la salvezza, che invece resta in bilico per i crociati. Partiamo dal ...

Calcio - Palermo retrocesso in Serie C! Arriva la sentenza del Tribunale Federale FIGC : Secondo quanto si apprende dall’ANSA sarebbe Arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC in merito all’illecito amministrativo contestato al Palermo, per potersi iscrivere al campionato cadetto di Calcio. Non giungono affatto buone notizie per i tifosi rosanero. Il Palermo sarebbe stato retrocesso all’ultimo posto del campionato di Serie B appena concluso e così i siciliani, a lungo in lotta con Brescia e ...

Serie A - finalmente una partita seria : ma è la finale di Coppa Italia - che ormai è la faccia migliore del Calcio italiano : Caterve di partite inutili, gare spostate per far posto alle feste, 7-8 squadre ancora in lotta per un obiettivo e tutte le altre già in vacanza, che scendono in campo solo per salvare le apparenze e qualche volta nemmeno per quello. finalmente, però, in settimana vedremo una partita seria: peccato che sia la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ultima àncora di salvezza contro la noia della Serie A. Questo finale, molto triste e un po’ ...

Calendario Serie A Calcio - programma partite di oggi (domenica 12 maggio) : orari e come vederle in tv. Palinsesto Sky e DAZN : La trentaseiesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, diciassettesima del girone di ritorno, dopo i tre anticipi di ieri, proseguirà oggi, domenica 12 maggio. Consueto lunch match alle ore 12.30 tra Torino e Sassuolo, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, Frosinone-Udinese e Sampdoria-Empoli. Alle ore 18.00 toccherà a SPAL-Napoli, mentre alle ore 20.30 posticipo tra Roma e Juventus. Di seguito il Calendario completo, ...

Serie A Calcio oggi (12 maggio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : come ogni domenica torna la Serie A di calcio 2019, che questa settimana vivrà il suo turno numero 36, che sarà aperto da lunch match tra Torino e Sassuolo delle 12.30, che sarà trasmesso in diretta esclusiva in streaming su DAZN, servizio disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet, gratuita per il primo mese. Alle ore 15 rimarremo online per seguire la sfida tra Frosinone e Udinese, che può ...