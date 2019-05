Calcio | lascia il campo e va a comprare alcolici Poi beve e fuma in panchina | “Era

De Rossi addio - lascia un’altra bandiera : chi sono gli ultimi “fedelissimi” del Calcio? [NOMI] : Ieri non si è parlato d’altro, ma oggi sono ancora tanti ad affrontare l’argomento, tra cui diversi ex compagni che hanno lasciato messaggi ad un calciatore come Daniele De Rossi, una delle ultime bandiere rimaste in questo calcio. Il centrocampista lascerà la Roma a fine stagione, ma non per volere suo, come ben ribadito durante la conferenza stampa di ieri. Si aggiunge così un altro tassello alle bandiere, sempre meno a dir ...

Daniele De Rossi lascia la Roma dopo quasi venti anni ma non il Calcio : In casa Roma è finita un’era. dopo l’addio al calcio giocato di Francesco Totti due anni fa, è pronto a lasciare il club giallorosso dopo quasi vent’anni di militanza anche l’attuale capitano Daniele De Rossi. Che però non lascerà il calcio giocato: chiuderà molto probabilmente la carriera al di fuori dell’Europa (ci sono offerte dagli Stati Uniti e da alcuni club asiatici). Queste le dichiarazioni dell’ex “Capitan Futuro”: “La sensazione che ...

Calciomercato nel vivo : Griezmann comunica all’Atletico Madrid che vuole lasciare il club! : Griezmann è pronto a far impazzire le big di tutta Europa pronte ad accaparrarsi i suoi servizi dopo la richiesta di cessione Griezmann secondo Marca avrebbe comunicato all’Atletico Madrid che vuole lasciare il club. Dopo Godin il club spagnolo potrebbe adesso perdere un’altra pedina di importanza capitale per le dinamiche di Simeone, una cessione che sembrava essere stata messa in programma dai Colchoneros. L’Atletico ...

Calcio femminile - Carolina Morace lascia la guida del Milan! Divorzio consensuale - aveva un altro anno di contratto : Nonostante avesse un altro anno di contratto, Carolina Morace non sarà più l’allenatrice del Milan femminile: l’ANSA rivela che tra le parti c’è stato un Divorzio consensuale sancito da un comunicato ufficiale che ha sancito la fine del rapporto quando il tecnico rossonero aveva un altro anno di contratto. Il Milan, infatti che aveva rilevato il titolo del Brescia, aveva scelto nella scorsa estate Morace come tecnico della ...

Calciomercato : ten Hag può lasciare l’Ajax a fine stagione : Ajax, Erik ten Hag potrebbe fare le valige al termine della stagione anche in caso di vittoria in Eredivisie e Champions League.BAYERN MONACO-ERIK TEN HAG / Il quotidiano tedesco Sport1, riporta una indiscrezione clamorosa sul futuro della panchina dei lancieri. Erik ten Hag potrebbe lasciare l’Ajax al termine della stagione per il Bayern Monaco, nel caso in cui la dirigenza decidesse di non confermare Niko Kovac.L’allenatore ...

Bonucci alla Carrà : "Pensai di lasciare il Calcio per mio figlio" : L’amore per il pallone e quello per la famiglia, i successi ed i momenti di crisi: il campione della JuventusLeonardo Bonucci si è raccontato a Raffaella Carrà nel corso della di “A raccontare comincia tu”, su Rai 3.Dopo essere scesi in campo per gioco in apertura di trasmissione, il difensore e la storica conduttrice hanno dato il via all’intervista vera e propria, nel salotto della casa torinese in ...

Leonardo Bonucci/ 'Ho pensato di lasciare il Calcio' - A raccontare comincia tu - : Leonardo Bonucci è pronto a raccontarsi a Raffaella Carrà nell'ultima puntata di 'A raccontare comincia tu', il programma trasmesso su Rai3

DANIEL OSVALDO/ 'Perché ho lasciato il Calcio? Avevo altri interessi' - Domenica In - : DANIEL OSVALDO ospite di Mara Venier a Domenica In: l'ex calciatore e concorrente di Ballando con le stelle si racconta su Rai Uno.

Suso lascia il Milan?/ Calciomercato : 'Probabile - ma...' - Esclusivo - : Suso potrebbe lasciare il Milan alla fine della stagione. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l'operatore di mercato Antonio Rombola.

Calcio - piccoli campioni crescono : la doppietta (impossibile) del dodicenne del Barcellona lascia senza parole : “Questo non è un replay”. Così il Barcellona presenta il breve video pubblicato sul proprio profilo Twitter, in cui un piccolo giocatore realizza due gol identici nel giro di un minuto. Il protagonista si chiama Genis Torrelles, ha 12 anni e gioca nelle giovanili della squadra spagnola. La doppietta è stata realizzata durante il match con l’FE Cornellà (vinto dal Barcellona per 5 a 2) L'articolo Calcio, piccoli campioni ...

Calcio : ct McLeish lascia la Scozia : ROMA, 18 APR - La FA scozzese ha confermato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che Alex McLeish non è più il ct della Nazionale. "La decisione - si legge - è stata concordata dal Consiglio ...

Calciomercato Juventus : Hummels potrebbe lasciare il Bayern e vestire la maglia bianconera : Ci attendiamo una sorta di mini-rivoluzione nel mercato nella prossima stagione per la Juventus: in attesa di capire se Allegri deciderà di rimanere sulla panchina, ci saranno diverse trattative per la dirigenza. In particolar modo nel settore difensivo potrebbero esserci novità, considerando gli addii certi di Barzagli (che lascerà il calcio giocato, in un'intervista a Sky l'ex nazionale ha confermato la decisione) e quello di Caceres (che ...

Calciomercato Juve - Dybala potrebbe lasciare i bianconeri in caso di offerte a tre cifre : La Juventus è pronta ad affrontare un finale di stagione davvero interessante: sabato basterà un pareggio contro la Spal per raggiungere la matematica conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, mentre l'attesa principale è per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, dopo il pareggio per 1 a 1 dell'andata. Ma la dirigenza sta già lavorando per programmare la prossima stagione: potrebbe esserci una sorta di ...

Calciomercato Borussia Dortmund : Il centrocampista pronto a lasciare : Calciomercato Borussia Dortmund: Julian Weigl pronto a lasciare i tedeschiBUNDESLIGA / Borussia Dortmund / WEIGL – Il Borussia Dortmund potrebbe perdere uno dei suoi centrocampisti.Julian Weigl, infatti, sarebbe pronto a lasciare i gialloneri vista la situazione non felice che sta vivendo. Il centrocampista tedesco, infatti, non sembra trovarsi bene con il tecnico, Lucien Favre, che non lo vede come titolare.Secondo quanto riportato ...