Calcio | Coppa Italia | vince la Lazio | 2-0 sull’Atalanta Settima Coppa Italia per i

Calcio - Finale Coppa Italia 2019 : Lazio-Atalanta 2-0 - Milinkovic-Savic e Correa stendono i bergamaschi e pongono il loro settimo sigillo : E’ festa grande allo Stadio Olimpico di Roma per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti si sono imposti 2-0 contro l’Atalante nella Finale di Coppa Italia ed hanno vinto per la settima volta nella storia del club l’ambito trofeo. Una partita nervosa e tesa quella sul rettangolo verde capitolino che ha premiato i laziali nella ripresa, grazie alle marcature di Milinkovic-Savic e di Correa. Tra le fila biancocelesti ...

Calcio - Albo d’oro Coppa Italia : la Lazio sale a sette successi in questa competizione : E’ andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma la finale della 72ª edizione della Coppa Italia di Calcio. A contendersi il titolo sono state Lazio ed Atalanta in un match intenso che ha premiato i biancocelesti di Simone Inzaghi che si sono imposti 2-0 contro l’Atalante grazie alle marcature di Milinkovic-Savic e di Correa. Con questo risultato la formazione romana sale a quota 7 successi in questa competizione. Albo d’oro ...

Calcio - finale Coppa Italia 2019 : Atalanta-Lazio vale molto più di un trofeo… : Domani sera alle ore 20.45 ecco l’atto conclusivo della Coppa Italia di Calcio: allo stadio Olimpico di Roma Atalanta (sorteggiata “in casa”) e Lazio si giocano non soltanto un trofeo, ma anche la possibilità, nella prossima stagione, di andare a contendere la SuperCoppa Italiana alla Juventus. Per gli orobici il successo sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione eccezionale: dopo l’inizio in salita con ...

Calcio - la Coppa America Brasile 2019 sarà visibile su DAZN : La Coppa America di Calcio, al via il 14 giugno prossimo in Brasile, sarà visibile sulla piattaforma DAZN, che ne ha acquisito i diritti. Lo ha annunciato la responsabile per l'Italia del gruppo Perform, Veronica Diquattro, durante il panel «ThisisDAZN» svoltosi nell'ambito dell'evento «AWords» organizzato dalla Lega serie A all'Ara Pacis di Roma. <span...

Serie A - finalmente una partita seria : ma è la finale di Coppa Italia - che ormai è la faccia migliore del Calcio italiano : Caterve di partite inutili, gare spostate per far posto alle feste, 7-8 squadre ancora in lotta per un obiettivo e tutte le altre già in vacanza, che scendono in campo solo per salvare le apparenze e qualche volta nemmeno per quello. finalmente, però, in settimana vedremo una partita seria: peccato che sia la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ultima àncora di salvezza contro la noia della Serie A. Questo finale, molto triste e un po’ ...

Calcio - Coppa America 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : tutte le partite e le date dai gironi alla finale : Dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile si giocherà la 46ma Copa America di Calcio: i verdeoro proveranno a detronizzare il Cile, campione uscente. Le squadre invitate sono 12, con le 10 sudAmericane affiancate da due asiatiche, Qatar e Giappone, e sono state divise in tre gironi da quattro, dai quali passeranno ai quarti le prime due e le due migliori terze. Al momento non è stata ancora comunicata quale tv trasmetterà la manifestazione in ...

Calcio femminile - la Juve batte la Fiorentina e vince anche la Coppa Italia : anche la Coppa Italia è della Juve, che così fa il doblete al femminile. batte la Fiorentina per 2-1 caratterizzando il primo tempo con due reti, controllando, subendo gol nel finale, senza poi ...

Calcio femminile - Finale Coppa Italia 2019 : Juventus-Fiorentina 2-1 - le bianconere si impongono al “Tardini” : La Juventus si concede la magica doppia e conquista allo stadio “Tardini” di Parma anche la Coppa Italia di Calcio femminile avendo sconfitto 2-1 nell’atto conclusivo la Fiorentina per effetto delle marcature di Petronella Ekroth e di Valentina Cernoia nella prima frazione di gioco. Tatiana Bonetti nella ripresa ha provato a riaprire i giochi ma la Vecchia Signora non ha tremato ed ha portato a compimento la propria missione. E ...

LIVE Juventus-Fiorentina Calcio femminile 2-1 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Madama vince la prima coppa nazionale della sua Storia! Double conquistato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “Grande ...

LIVE Juventus-Fiorentina Calcio femminile 2-1 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Madama pronta a scrivere la Storia!

LIVE Juventus-Fiorentina Calcio femminile 2-1 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Bonetti accorcia le distanze a 15' dalla fine!

LIVE Juventus-Fiorentina Calcio femminile 2-0 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : dominio di Madama al Tardini!

LIVE Juventus-Fiorentina Calcio femminile 2-0 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : si riparte al Tardini!

LIVE Juventus-Fiorentina Calcio femminile 2-0 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : meraviglia all'incrocio di Cernoia!