Cagliari | M5s revoca il simbolo al suo candidato sindaco dopo frasi antiabortiste e

(Di giovedì 16 maggio 2019) L’ufficialità della sua candidatura adiera arrivata appena due giorni fa, il 14 maggio. Oggi, a distanza di neanche 48 ore, il suo nome e la lista a lui collegata sono scomparsi dagli elenchi pubblicati sul sito del M5s per le elezioni amministrative del 2019. Ad oggi, quindi, Alessandro Murenu non compare più tra i candidati alla poltrona di primo cittadino del capoluogo sardo. Il mistero sulla sparizione è durato poco. Secondo l’agenzia Ansa, che cita fonti pentastellate, il Movimento 5 Stelle hato la certificazione dela Murenu. La motivazione ufficiale dellanon è stata ancora comunicata, ma sul cardiochirurgo dell’ospedale Brotzu, nelle ore scorse, si era scatenata una bufera “social” su due post contro le unioni civili e l’aborto. A, ha aggiunto l’Ansa, non ci sarà alcunM5S. Già ...

