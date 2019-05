Caccia all' omo | 50 episodi nel 2019

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : una battaglia di talento alla Caccia del pass per sfidare Djokovic in serata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Philipp Kohlschreiber; dopo un giorno e mezzo di maltempo incessante si può quindi finalmente tornare a giocare al Foro Italico e i numerosi appassionati potranno godere di un giovedì ricchissimo d’azione, con oltre cinquanta partite in programma tra singoli e ...

Assietta - Caccia all'acquirente giusto per il Genoa ma servono garanzie : E' cominciata la caccia all'acquirente per il Genoa da parte di Assietta S.p.A. Esistono davvero tre candidati pronti a rilevare il club più antico di Italia o è solo un'astuta mossa di Preziosi per calmare l'ambiente in un momento molto delicato della stagione? Certo è che almeno formalmente il presidente dei rossoblu ha accolto la richiesta del tifo organizzato, nominando un soggetto esterno qualificato in grado di individuare un candidato ...

Calcio - Europei Under 17 : Italia a Caccia della finale - ostacolo Francia per arrivare all’ultimo atto : Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia domani sera, a Dublino, nella semifinale degli Europei Under 17 in corso di svolgimento in terra irlandese. Da quando gli Under 17 hanno preso il posto degli Under 16 a questo livello di rassegna continentale, i transalpini hanno raggiunto tre volte la finale, mentre sono due le occasioni in cui gli azzurrini ci sono riusciti: 2013 e 2018, con sconfitta in entrambi i casi. Quello tra Italia e ...

Firenze - allarmi a vuoto dal defibrillatore di Ponte Vecchio : tutta colpa di una Caccia al tesoro : Da un po di tempo scattava in continuazione l'allarme sul defibrillatore installato al Ponte Vecchio. La scatola era finita in una caccia al tesoro virtuale per smartphone. Le indagini della polizia municipale fiorentina sono arrivate fino a Seattle.Continua a leggere

Don Carmine Zaccariello Cacciato dalla Chiesa : ridotto allo stato laico per sesso con minori : Don Carmine Zaccariello, sacerdote di Ameglio, è stato cacciato dalla Chiesa. Il provvedimento, voluto da Papa Francesco, arriva dopo anni dallo scandalo che ha visto il prete casertano coinvolto in storie di sesso a pagamento con adulti e persino atti di pedofilia.

Svezia - donna ebrea accoltellata in strada ad Helsingborg : è grave - Caccia all'aggressore : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nelle scorse ore in Svezia, precisamente ad Helsingborg, dove una donna di religione ebraica, le cui generalità non sono state diffuse, è stata accoltellata brutalmente mentre si trovava in strada. L'autore del folle gesto ha fatto perdere le sue tracce, e attualmente è ricercato dalla Polizia svedese. Sembrava una giornata assolutamente tranquilla oggi nella città svedese, quanto all'improvviso la ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri per fare sognare l’Italia - Caccia alle medaglie : Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese sognano in grande in vista degli Europei 2019 di Ginnastica ritmica che andranno in scena a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 19 maggio. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste durante la rassegna continentale dove verranno messe in palio esclusivamente le medaglie delle finali di specialità, le nostre individualiste di punta sono riuscite a salire sul podio agli ultimi Mondiali ...

I ‘wanted poster’ dei protagonisti de La Casa di Carta 3 - Caccia alla banda e alle complici innamorate : La Casa di Carta 3 riparte dalla caccia alla banda di rapinatori della Zecca spagnola e dalle loro complici. Al debutto della nuova stagione, voluta da Netflix dopo il successo virale e certamente inatteso che ne ha fatto una moda mondiale in meno di un anno, La Casa de Papel 3 racconterà la latitanza dei ladri ormai milionari ma anche le operazioni di ricerca per catturarli. Simulando dei classici "wanted poster" da film western o d'azione, ...

LIVE Italia-Portogallo Under17 0-0 - Quarti Europei 2019 in DIRETTA : azzurrini a Caccia della semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per i Quarti di finale degli Europei di calcio Under 17, che si stanno svolgendo in questi giorni in Irlanda. Il Portogallo, dopo aver vinto contro Islanda (4-2) e Russia (2-1), e dopo esser uscito sconfitto al 90′ contro l’Ungheria (1-0), è approdato ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo C. L’Italia, invece, nella fase a gironi ha ...

Allegri mercoledì va da Agnelli e chiederà 9 milioni a stagione (più tre acquisti). L’obiettivo è farsi Cacciare : Non sono due eserciti contrapposti. Da una parte c’è un esercito, che è la Società, che ha soldi, risorse, potere decisionale. Dall’altra un uomo solo, Max Allegri, che sa di campo, e abbastanza di vita. Ne sa a tal punto che mercoledì, giorno scelto per l’incontro con Andrea Agnelli, ha deciso di giocare una partita completamente diversa e rovesciata rispetto alla narrazione di queste ore. Stampatevi nella mente la sua dichiarazione alla fine ...

A Caccia dei “ricordi” lasciati dalle onde gravitazionali : (foto: Nasa/Tod Strohmayer, Gsfc/Dana Berry, Chandra X-Ray Observatory) Sono talmente tanto sfuggenti che siamo riusciti a misurarle per la prima volta solamente nel 2016. Eppure le onde gravitazionali, le increspature dello spazio-tempo già descritte da Albert Einstein nella teoria della relatività generale, lascerebbero dietro di sé molti “ricordi” che potrebbero testimoniare il loro passaggio. A riferirlo oggi è un team di ricerca ...

Calcio - Europei Under 17 2019 : l’Italia va a Caccia della semifinale contro il Portogallo : Domani, al Tolka Park di Dublino, alle ore 17:30, l’Italia Under 17 affronterà i quarti di finale degli Europei di categoria. La formazione azzurra, vincitrice del girone D, affronterà il Portogallo, secondo nel gruppo C dietro all’Ungheria, rimasta imbattuta. Nel corso del torneo gli azzurrini hanno superato i loro tre incontri in modo convincente: 3-1 all’esordio contro la Germania, 2-1 contro l’Austria (con qualche ...