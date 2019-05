Buon Venerdì 17! Perché è considerato un giorno sfortunato?

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Questodi Maggio non è unqualsiasi: è un17. Per chi non crede alle superstizioni è uncome tanti come tanti, ma è in ogni caso interessante scoprire per quale motivo a taleè associata tradizionalmente la sventura. Innanzitutto ricordiamo che c’è addirittura chi soffre di “Eptacaidecafobia“: è questo il termine, derivante dal greco, che indica la paura folle del numero 17. Il17 è una ricorrenza considerata particolarmente sfortunata, a causa della congiunzione di due elementi negativi: ilSanto (della morte di Gesù) e il numero 17. Tanti motivi e riferimenti possono essere rintracciati nelle fonti e nella storia. Nell’Antica Grecia i seguaci di Pitagora disprezzavano il numero 17è un numero tra il 16 e il 18, numeri che per loro rispecchiavano la rappresentazione di quadrilateri 4×4 e ...

