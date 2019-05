Bettarini e Nicoletta | gran traguardo | lei tira le somme | lui risponde

Stefano Bettarini fa gli auguri a Simona Ventura in diretta all’Isola : la fidanzata Nicoletta Larini non la prende bene : Capolinea per l’Isola dei Famosi 2019. Lunedì 1 aprile è andata in scena la finale del reality condotto da Alessia Marcuzzi e tutti i naufraghi hanno fatto rientro in Italia. In studio anche Stefano Bettarini che ha riabbracciato la fidanzata e i figli, dedicando un messaggio particolare a Simona Ventura. Che ha fatto storcere il naso a Nicoletta Larini. L’ex calciatore, infatti, prima di iniziare l’intervista con Alessia Marcuzzi ha voluto fare ...

Nicoletta Larini ignorata da Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi? : Lunedì 1 aprile c'è stata la finale de L'Isola dei Famosi. L'atteggiamento di Nicoletta Larini e Stefano Bettarini è parso, però, alquanto sospetto. Alessia Marcuzzi ha accolto in studio tutti i ...

Nicoletta Larini ignorata da Stefano Bettarini all euro Isola dei Famosi? : Lunedì 1 aprile c'è stata la finale de L'Isola dei Famosi. L'atteggiamento di Nicoletta Larini e Stefano Bettarini è parso, però, alquanto sospetto. Alessia Marcuzzi ha accolto in studio tutti i ...

Stefano Bettarini fa gli auguri a Simona Ventura in diretta all'Isola : la fidanzata Nicoletta Larini non la prende bene : Capolinea per l'Isola dei Famosi 2019. Lunedì 1 aprile è andata in scena la finale del reality condotto da Alessia Marcuzzi e tutti i naufraghi hanno fatto rientro in Italia. In...

Isola : Bettarini riabbraccia i suoi figli e fa gli auguri alla Ventura - Nicoletta ignorata : Ieri primo aprile è andato in onda l'atto finale de L'Isola dei Famosi. In ordine di eliminazione tutti i naufraghi hanno raggiunto gli studi di Milano: al momento dell'arrivo di Stefano Bettarini c'è stata qualche polemica di troppo per il comportamento dell'ex calciatore. Il naufrago ha fatto il suo esordio in studio insieme al suo compagno di viaggio, Kaspar Capparoni, col quale ha condiviso quasi tutta l'esperienza in Honduras all'Isola che ...

Isola - Stefano Bettarini snobba Nicoletta Larini e la fidanzata non la prende bene : La nuova ed ultima diretta de L'Isola Dei Famosi può dirsi all'insegna di colpi di scena e momenti emozionanti. E non solo per la romantica proposta di matrimonio che ha avanzato in studio il judoka Marco Maddaloni. Ma anche per l'emozionate abbraccio che ha visto l'ex-naufrago Stefano Bettarini rivedere in studio i suoi due figli avuti dalla relazione con Simona Ventura, i giovani Niccolò e Giacomo. Stefano Bettarini: i figli si fiondano ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : lei sogna il matrimonio? : Nicoletta Larini parla di Stefano Bettarini e del matrimonio Ospite a Mattino 5 oggi Nicoletta Larini ha parlato di Stefano Bettarini e dell’esperienza vissuta dal compagno all’Isola dei Famosi. Il calciatore è approdato alla terza puntata nel reality condotto da Alessia Marcuzzi, terminato ieri con la vittoria di Marco Maddaloni, si è distinto per la sua voglia di fare, l’amicizia con Kaspar Capparoni e il ripudio di gossip ...

Bettarini in lacrime per i figli all’Isola - poi gli auguri a Simona : le accuse su Nicoletta : Isola dei famosi, Stefano Bettarini nella finale: l’incontro emozionante con i figli Stefano Bettarini in lacrime durante la finale dell’Isola dei famosi. Tutto è successo all’improvviso e in un nano secondo, mentre l’ormai ex naufrago stava facendo il suo ingresso in studio. Era appena entrato in studio, aveva appena superato il tunnel che lo conduceva […] L'articolo Bettarini in lacrime per i figli ...

L’Isola dei Famosi - Stefano Bettarini : Nicoletta fa un’ammissione : Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi 2019. Nicoletta Larini: “Non sono più gelosa” A parlare è Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, attualmente in fase di rientro dall’Honduras dopo L’Isola dei Famosi. Nel corso dell’intervista (pubblicata su Nuovo Tv), la figlia dell’ex pilota di Formula 1 ha confessato: Non sono più gelosa di Stefano […] Dopo Temptation Island non ho più paura di ...

Isola dei Famosi - Nicoletta Larini trionfa nella sfida e può riabbracciare il suo uomo Stefano Bettarini : Arrivata in Honduras, Nicoletta Larini vince la sfida contro Veronica e può riabbracciare Stefano Bettarini Nicoletta Larini accanto a Veronica all’Isola dei Famosi si collega dall’Honduras sorridente. Le due donne, la Larini con un succinto due pezzi e l’altra con un costume intero nero, stanno per salire sull’elicottero. Dovranno lanciarsi in mare e raggiungere la spiaggia dell’isoletta dove … Continue reading Isola dei Famosi, Nicoletta ...

Federica Panicucci difende Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : Mattino 5: Bettarini criticato dopo l’incontro con Nicoletta all’Isola L’incontro tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini di ieri sera all’Isola dei Famosi ha emozionato il pubblico di Canale5, ma non è stato esente da critiche. Oggi a Mattino 5 non sono mancate alcune frecciatine da parte di qualche opinionista del salotto di Federica Panicucci. Le lacrime e le emozioni mostrate dal naufrago e dalla compagna sono ...

Alda D'Eusanio annienta Bettarini e Nicoletta : "Coito interrotto..." : Alda D'Eusanio a ruota libera all'Isola dei Famosi: trasforma in barzelletta il romantico incontro da fotoromanzo tra Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini. La grande sorpresa della decima ...

Nicoletta Larini - fidanzata di Bettarini/ Valerio Merola : 'Mi ha colpito più lei...' : Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, questa sera arriverà in Honduras per fare una possibile sorpresa al suo fidanzato.

Isola - Nicoletta abbraccia Bettarini e piange. Alda : "Non è mica tornato dall'Afghanistan" : La fidanzata del cacialtore in Honduras per fare una sorpresa al compagno. Il loro abbraccio dura tre minuti, e in studio ci...