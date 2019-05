berlusconi : Serve un nuovo governo con il programma del #centrodestra: meno tasse per le nuove assunzioni, vera #FlatTax per tu… - TelevideoRai101 : Berlusconi: nuove elezioni? Presente - eizaghi : @ilfoglio_it @AntigoneOnlus @e_cicchetti Cerchiamo di costruirne di nuove così i carcerati vivranno civilmente,scon… -

"Salvini, con cui lavoriamo bene in realtà locali, si sta accorgendo che con M5S non può andare avanti e credo che potrebbe essere convintamente d'accordo sue sulla formazione di un governo di centrodestra". Così il leader di FI,.Quello dei 5stelle è "dilettantismo da paura", prosegue,"sono spinti da invidia sociale e questo li porta a proposte e comportamenti esiziali per il Paese e la libertà"."Se cade il governo può tornare il centrodestra con. Un'altra campagna?Non mi tiro indietro"(Di giovedì 16 maggio 2019)