Austria | vietato il velo islamico alle elementari

(Di giovedì 16 maggio 2019) La maggioranza dei deputati a sostegno del governo di destraco guidato da Sebastian Kurz ha approvato il divieto di portare ilscuole. In particolare, il provvedimento parla di "qualsiasi indumento ideologicamente o religiosamente influenzato che sia associato con la copertura della testa", ma lo stesso esecutivo ha spiegato che la lippa ebraica e il copricapo dei sikh non saranno toccati e che queste misure sono mirate esplicitamente al.Infatti il partito di estrema destra FPOe che èato del Partito Popolareco (OeVP) di Kurz ha spiegato che questo è un "segnale contro l'islam politico" e un deputato di OeVP ha detto che è una misura necessaria per liberare le bambine dalla sottomissione.L'organizzazione ufficiale della comunità musulmana in(Iggoe) ha definito questa iniziativa "spudorata e divisiva", ma ha detto che ...

