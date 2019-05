ASUS ZenFone 6 è ufficiale e sa di flagship killer | un top di gamma a partire da 499 euro

ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL) riceve una beta AOSP con Android 9 Pie : I possessori di ASUS ZenFone 4 Max non saranno troppo contenti del trattamento sugli aggiornamenti software ricevuto dall'azienda taiwanese L'articolo ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL) riceve una beta AOSP con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Diretta streaming ASUS ZenFone 6 : link video del 16 maggio ed ora italiana : La giornata di oggi 16 maggio è dedicata all'ASUS Zenfone 6, uno smartphone chiamato a rompere gli schemi con la sua fotocamera rotante, che fungerà sia da comparto posteriore che anteriore, lasciando libero il davanti di tutto lo spazio necessario al display per l'occupazione dell'intera superficie frontale, senza dover ricorrere a notch, fori, pop-up e simili. La presentazione è attesa alle ore 20 italiane: potrete seguirne la Diretta

Caratteristiche principali ASUS ZenFone 6 : tutto sul tavolo : Sarà annunciato domani 16 maggio l'ASUS Zenfone 6, il prossimo top di gamma del brand taiwanese. Come vi avevamo raccontato in questo articolo, potrebbe trattarsi di un device al di fuori dall'ordinario, montando eventualmente una fotocamera posteriore rotante, per restituire una parte frontale pulita, senza ricorrere alle soluzioni già viste nell'ambito dei portabandiera concorrenti. Ci sono pochi dubbi a riguardo, essendo stato l'ASUS Zenfone

Svelate le specifiche chiave di ASUS ZenFone 6 - premiato al Computex 2019 : Alla vigilia della presentazione di ASUS ZenFone 6 scopriamo la scheda tecnica pressoché completa del nuovo top di gamma taiwanese.

Ecco l'aspetto di ASUS ZenFone 6 : slider e non solo in queste foto e questi video : ASUS annuncerà la serie ZenFone 6 la prossima settimana, il 16 maggio ma pur avendo anticipato alcune delle funzioni nei giorni scorsi è stata attenta a non rivelarci il design dei nuovi flagship. Fortunatamente ci pensa Sudhanshu Ambhore?, leaker indiano, a mostrarci quello che dovrebbe essere l'aspetto di ASUS ZenFone 6, grazie alle immagini di una unità dummy,

ASUS ZenFone 6 : tre tagli di memoria - rumors sulla presentazione del 16 maggio : Manca ormai poco alla presentazione ufficiale del nuovo Asus Zenfone 6 che si terrà il prossimo 16 maggio a Valencia. Negli ultimi giorni sono trapelati diversi leaks e rumors oltre a notizie ufficiali che andranno poi a formare questo attesissimo smartphone. Asus Zenfone 6: le caratteristiche principali Tra le caratteristiche più interessanti e già confermate da Asus che andranno a comporre il nuovissimo Zenfone 6, sicuramente troviamo l'ultimo

Diverso da come lo immaginavamo l'ASUS ZenFone 6 : il video rivelatore : Le prime immagini relative alle cover dell'ASUS Zenfone 6 avevano gettato un po' d'ombra su quello che sarebbe stato il comparto fotografico posteriore del top di gamma taiwanese. Il device potrebbe adottare un doppio sistema di slider, in modo da far apparire, attraverso lo scorrimento del terminale verso l'alto, lo speaker stereo, e la fotocamera frontale con uno scorrimento verso il basso. Lungo il bordo inferiore non avrete difficoltà a

Super batteria per ASUS ZenFone 6 : capacità del tutto inattesa : Il 16 maggio, giorno di presentazione dell'ASUS Zenfone 6, è sempre più vicino, ed è quindi naturale che i rumors a riguardo si moltiplichino. Dopo avervi parlato nelle scorse ore delle cover, che hanno generato un po' di dubbi relativamente alla fotocamera posteriore, adesso è il momento di riprendere il discorso in maniera più generalizzata, facendo riferimento a quanto spifferato dalla società taiwanese in forma pubblicitaria e da Marcel

Un nuovo teaser di ASUS ZenFone 6 getta ombre su OnePlus - mentre emergono nuovi dettagli sulla scheda tecnica : Trapelano alcune conferme sulla scheda tecnica di ASUS ZenFone 6 grazie ad alcuni teaser del produttore.

Nuovi dubbi su ASUS ZenFone 6 - relativi alla fotocamera posteriore : Torniamo a parlarvi dell'ASUS Zenfone 6, top di gamma atteso per il 16 maggio, e di cui vi abbiamo già parlato relativamente agli eventuali modelli previsti ed ai rispetti prezzi di vendita. Quest'oggi siamo qui riuniti per indugiare circa la fotocamera posteriore del portabandiera, un elemento su cui le prime immagini trapelate delle cover ha sollevato diversi dubbi. Le foto, fornite da Sudhanshu Ambhore (uno dei collaboratori del noto portale

Ecco Xiaomi Mi A3 - HONOR 20 e ASUS ZenFone 6 fra teaser - foto e custodie : Nuovi indizi su alcuni degli smartphone più attesi del momento. Xiaomi Mi A3 potrebbe essere lo smartphone in dirittura d'arrivo in India, mentre per ASUS ZenFone 6 e HONOR 20 spuntano rispettivamente le custodie e una prima foto, per quanto pressoché inutile.

Essential Phone PH-1 - ASUS ZenFone 4 Pro - ASUS ROG Phone e Meizu 16 si aggiornano : ecco le novità : Essential Phone PH-1, ASUS ZenFone 4 Pro, ASUS ROG Phone e Meizu 16 ricevono un ricco aggiornamento. Curiosi di conoscere quali sono le novità?

Ancora in corsa l'ASUS ZenFone 5Z : in cosa lo migliora la patch 90.11.162.58 : Non è finita la storia dell'ASUS Zenfone 5Z, sebbene gli appassionati siano tutti in attesa di vedere arrivare lo Zenfone 6, atteso per il prossimo 16 maggio. Si tratterà di un top di gamma dal prezzo nel complesso contenuto, cosa che potrebbe fare, in caso di conferma, le sue fortune. Nel frattempo, però, il colosso taiwanese ha ritenuto suo preciso dovere continuare a garantire il supporto software ufficiale al suo predecessore, che ha