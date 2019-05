Ascolti TV | Social Auditel 18 maggio 2019 : Amici 18 si arrende all’Eurovision. Superati i 5 milioni di Tweet per il secondo posto di Mahmood : Auditel 18 maggio 2019: Boom per l'Eurovision. L'Italia scrive più di 3 milioni di Tweet per il secondo posto di Mahmood. Amici 18 Impresa impossibile. Amici 18, campione assoluto del Trend Topic di Twitter, si è dovuto arrendere all’inarrivabile Eurovision Song Contest. La finalissima in onda su Rai ...

Ascolti TV | Social Auditel 17 maggio 2019 | Ciao Darwin 8 vs La Corrida finale - Paolo Bonolis preferito a Carlo Conti nel Trend Topic : Social Auditel 17 maggio 2019: Ciao Darwin 8 tripla le tendenze, La Corrida sparisce dal Trend Topic, Propaganda Live il secondo programma più seguito sui Social. Non cambiano le sorti del venerdì sera, Ciao Darwin 8 è ancora il programma tv più discusso nel Trend Topic di Twitter. La trasmissione di Paolo ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 maggio 2019 : Ottimo esordio per All Together Now - Michelle in cima al Trend Topic - Eurovision conta più di 500.000 Tweet : Social Auditel 16 maggio 2019: All Together Now tendenza mondiale Eurovision fa il boom, Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La sera del 16 maggio 2019 segna l’esordio di “All Together Now”, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in onda su Canale 5 e prodotto ...

Ascolti TV | Social Auditel 14 maggio 2019 : La Rai stravince sui social con The Voice e l’Eurovision : social Auditel 14 maggio 2019: The Voice supera i 100.000 Tweet, l'Eurovision raggiunge il mezzo milione. Serata a tema musicale nel Trend Topic italiano. La Rai prende il controllo totale con The Voice e la semifinale di Eurovision in chiaro su Rai 4. Nello specifico il talent di Simona Ventura ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso in testa al Trend Topic supera la finale di Coppa Italia : Social Auditel 15 maggio 2019: Live Non è la D'Urso primo programma sui Social. "Mark" (Caltagirone) tocca i 300.000 Tweet. Vittoria sorprendente per Barbara D’Urso. Nel mercoledì sera Social è Live non è la D’Urso ad avere la meglio sulla finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. Per ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 maggio 2019 : La D’Urso comanda il lunedì sera social - GF 16 record su record nel Trend Topic : social Auditel 13 maggio 2019: GF 16 comanda il Trend Topic, doppiate la tendenze. Si toccano almeno 400.000 Tweet. Il lunedì sera social rimane saldo nelle mani del Grande Fratello. Il reality condotto da Barbara D’Urso, oltre a essere entrato nel Trend Topic mondiale con (#GF16 e ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 maggio 2019 : Strapotere di Maria De Filippi - Amici 18 travolge il Trend Topic con oltre 500.000 Tweet : Social Auditel 11 maggio 2019: Amici 18 è imbattibile, hashtag multipli per il talent di Maria De Filippi. Neanche il tempo di cominciare la diretta e Amici 18 si posiziona già in cima al Trend Topic Italiano. Nel corso della serata il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha duplicato gli ...

Ascolti TV | Social Auditel 10 maggio 2019 : Ciao Darwin 8 regna il venerdì sera social - Propaganda Live sempre in alto nel Trend Topic : social Auditel 10 maggio 2019: Bonolis in cima al Trend Topic, Propaganda Live il secondo programma più twittato Il duello del venerdì sera tra Ciao Darwin 8 e La Corrida svela un terzo incomodo, almeno sul fronte social. Paolo Bonolis regna nel Trend Topic con + 30.063 Tweet ricavati dall’hashtag ...

