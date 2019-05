Ascolti tv | oltre 7 milioni per la finale di Coppa Italia ma è record per Live non è la

tvzap.kataweb

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ladisu Rai1 tra Lazio e Atalanta in onda il 15 maggio conquista il prime time con 7297mila telespettatori e il 28.68% di share.tv prime time Su Canale5– Non è la D’Urso (con ospite Pamela Prati) ha registrato 2911mila telespettatori (17.68% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto?, lo storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse condotto da Federica Sciarelli, ha appassionato 210mila telespettatori (9.41%). Su1 per Inside Out 1 milione 402mila telespettatori e il 5.79%. Su Rai2 il film con Meryl Streep Dove eravamo rimasti è stato visto da 1 milione 335mila telespettatori (5.41%). Su La7 L’uomo della pioggia ha raccolto 937mila telespettatori (4.2%). Su Rete4 The Terminal ha ottenuto 885mila telespettatori (4.26%).tv access prime time Nell’access prime time su ...

QuiMediaset_it : Su #Canale5 record di ascolti per @LiveNoneladUrso: con 2.911.000 telespettatori e una share del 17.7% si conferma… - carmelitadurso : E anche ieri grandi ascolti per @LiveNoneladUrso !!! Una media del 14,5% di share con picchi del 26% di share e di… - Raiofficialnews : Boom di ascolti per l’ultima puntata di #MentreEroVia che, con oltre 5milioni 300mila spettatori e il 23% di share,… -