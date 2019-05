Ascolti tv - dati auditel : oltre 7 milioni per la finale di Coppa Italia ma è record per Live non è la d’Urso : La finale di Coppa Italia su Rai1 tra Lazio e Atalanta in onda il 15 maggio conquista il prime time con 7 milioni 297mila telespettatori e il 28.68% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Live – Non è la D’Urso (con ospite Pamela Prati) ha registrato 2 milioni 911mila telespettatori (17.68% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto?, lo storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse condotto da Federica ...

Ascolti - Amici di Maria De Filippi vince la sfida contro Ballando con le stelle : i dati di sabato 11 maggio : Amici di Maria De Filippi vince la sfida degli Ascolti di sabato 11 maggio, nonostante l'ottimo risultato di Ballando con le stelle su Raiuno. Il talent su Canale 5 poteva contare sulla presenza di un ospite d'eccezione come Raffaella Carrà, riuscendo così a registrare il 23,14% di share, pari a 4.1

Concertone - disastro per la Rai il primo maggio con i dati di Ascolti : un punto in meno rispetto l'anno scorso : Brutte notizie per la Rai dai dati degli ascolti tv del Concertone del primo maggio 2019. L'edizione condotta per la seconda volta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi ha registrato uno share del 5,7%, pari a 1.210.000 spettatori. Nel dettaglio, la prima parte del Concertone ha registrato il 6,9%, mentr

Ascolti Mara Venier - Cristina Parodi - Barbara d’Urso : i dati di ieri : Domenica In, Domenica Live, La prima volta: gli Ascolti di ieri (28 aprile) Anche ieri, domenica 28 aprile, sono andati in onda i contenitori domenicali condotti da Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi, ma per via di problemi Auditel e delle fasce in ritardo, i dati relativi alla giornata di ieri saranno diramati intorno alle 12:30, quando scopriremo i risultati di Domenica In, Domenica Live e La prima volta. Mara Venier avrà ...

Ascolti tv 18 Aprile : boom per Mentre ero via. Ecco i dati auditel : A pesca di rifiuti: nel Golfo di Napoli la legge Salvamare é già realtà Cronaca Redazione Campania - 15 Apr 2019 Un pescato abbondante, ricco di plastica e tanti altri rifiuti. I pescatori della ...

Alba Parietti a Blogo : "All'Isola gli autori hanno cercato di imbavagliarmi. In tv faccio picco di Ascolti - lo dicono i dati" (VIDEO) : (video in arrivo) Alba Parietti torna ad attaccare gli autori dell'Isola dei famosi (lo aveva già fatto qualche settimana fa, quando il programma era ancora in onda). Lo fa in un'intervista concessa a Blogo a margine della conferenza stampa per i 30 anni di Blob tenutasi oggi a Roma. La showgirl ai nostri microfoni ha spiegato:È stata una edizione molto complessa. C'è stato il problema degli autori che non facevano parlare noi opinioniste. Posso ...

Ascolti Mara Venier - Barbara d’Urso - Cristina Parodi : i dati di ieri : Domenica In, Ascolti Mara Venier di ieri: dati auditel 7 aprile 2019 Anche ieri, domenica 7 aprile, Mara Venier ha fatto c’entro. La trentesima puntata di Domenica In, infatti, totalizza 3.074.000 telespettatori e il 17,76% di share nella prima prima parte e 2.799.000 telespettatori e il 18,12% nella seconda. Numeri importanti per Zia Mara che ieri ospitava, tra gli altri, Stefano De Martino (per la terza volta in quest’edizione) e ...

Tv : Mediaset prima nei ricavi - Rai negli Ascolti. I dati di Mediobanca : Rai La tv in chiaro, nonostante un giro d’affari in calo, è ancora la colonna del sistema televisivo italiano, con Rai e Mediaset a fare la parte del leone. Essa raggiunge la totalità del pubblico televisivo, che corrisponde al 91% dell’intera popolazione italiana, mentre la pay tv è accessibile da circa un terzo della popolazione italiana. Il quadro generale, insomma, è incoraggiante per il piccolo schermo, che rimane il mezzo di ...

Ascolti tv - cosa cambia con la Total Audience. Auditel pronta a pubblicare i dati - ma la Rai «è indietro» : Tv, Total Audience La svolta sulla rivelazione degli Ascolti sarà significativa, rivoluzionaria. La nuova Total Audience progettata da Auditel potrebbe infatti svelare dati “sensibilmente diversi“ da quelli a cui siamo abituati: essa, infatti, integrerà i tradizionali Ascolti tv a quelli dei device digitali (rispetto ai quali tutti noi verremo monitorati), raggiungendo così target complementari a quelli della classica fruizione. Al ...

Focus Ascolti : Dati febbraio-marzo 2019 - Canale 5 al comando : Si sta per concludere il mese di marzo ed è giunto il momento per la nostra rubrica di Focus Ascolti di andare a vedere i Dati di questo primo scorcio del periodo di garanzia 2019, cioè dal 13 febbraio ad oggi, per monitorare come stanno andando gli Ascolti delle principali reti generaliste italiane.In questo post ci occuperemo dei Dati relativi al totale individui-totale giornata. Partiamo dal dato più importante che ci dice che la rete ...

Ascolti tv 27 marzo : i dati di David di Donatello - The Good Doctor - Live-Non è la d’Urso : Ascolti tv mercoledì 27 marzo 2019: chi ha vinto tra David di Donatello, The Good Doctor e Barbara d’Urso Serata impegnativa in tv quella di mercoledì 27 marzo. Su Rai Uno c’è stata la cerimonia di premiazione dei David di Donatello condotta da Carlo Conti (qui la lista di tutti i vincitori). La serata, che […] L'articolo Ascolti tv 27 marzo: i dati di David di Donatello, The Good Doctor, Live-Non è la d’Urso proviene da ...