Arriva la “Luna Blu” | tutti con il naso all’insù per ammirare l’imperdibile spettacolo

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Sabato 18 maggio 2019con ilall’insù per salutare la “Luna Blu“: in realtà il nostro satellite brillerà del suo solito colore argentato, ma la particolarità risiede nel fatto che si tratta del 3° plenilunio di questa primavera (4 in totale), un evento non molto comune che nel mondo anglosassone viene chiamato appunto “Blue Moon“. E’ chiamata quindi “Luna Blu” la 3ª luna piena di una stagione che ne conta 4, oppure la 2ª luna piena che cade nello stesso mese (sicuramente più nota). Il mese lunare dura circa 29 giorni e mezzo, e di conseguenza ogni 2 o 3 anni si contano 13 lune piene l’anno. La prossima volta che potremoil 2° plenilunio nello stesso mese sarà il 31 ottobre 2020, mentre la 3ª luna piena su 4 nella stessa stagione la osserveremo il 22 agosto 2021. Dal punto di vista astronomico non è un fenomeno ...

1974_luna : RT @1974_luna: Tra chi rimane fermo ad aspettare dando per scontato che la felicità prima o poi arriva e e chi le va incontro. Io sarò sem… - 1974_luna : Tra chi rimane fermo ad aspettare dando per scontato che la felicità prima o poi arriva e e chi le va incontro. Io… - Fantascienzacom : Editoria: La trilogia Luna arriva all'ultimo atto -