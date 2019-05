Arrestato per corruzione  il sindaco di Legnano Fratus Commissariato il Comune

Arrestato per corruzione il sindaco leghista di Legnano : arrestato Fratus|Video : Incarichi in cambio di voti: il primo cittadino ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

Arrestato per corruzione il sindaco leghista di Legnano : ai domiciliari Fratus|Video : Ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

L’erede della Coca Cola Arrestato ai Caraibi : sul suo aereo cannabis per oltre un milione di euro : Cinquemila piante di cannabis per un valore commerciale di oltre un milione di euro: era questo il “bagaglio” con cui viaggiava Alkiviades David, l’erede della Coca Cola, sul suo jet privato. Il miliardario è stato arrestato fermato a Saint Kitts, isola nei Caraibi, dopo che i funzionari della dogana dell’aeroporto Robert L. Bradshaw International hanno scoperto la merce che trasportava. David si trovava nei Caraibi con il ...

Cannabis per 900mila euro : l'erede della Coca Cola Arrestato sul jet privato : Pina Francone Alkiviades David è stato arrestato all'aeroporto Robert L. Bradshaw International per avere trasportato 5mila piante di Cannabis a bordo del velivolo Ha volato con 5mila piante di Cannabis, per un valore commerciale di un milione di euro, a bordo del suo jet privato e una volta messo piede a terra è stato arrestato dalla polizia. A finire in manette è stato niente meno che Alkiviades David, l'erede della Coca Cola. Il ...

Verona - lanciava banchi e strattonava alunni - maestro Arrestato : “Ero esasperato” : Per l'accusa l'uomo si sarebbe reso protagonista di numerosi episodi di maltrattamenti nei confronti dei bambini tra gli 8 e i 9 anni di età urlando strattonandoli e scagliando via sedie e banchi. Il 54ene si è difeso parlando di gesti di stizza dovuti all'esasperazione per le provocazioni degli alunni.Continua a leggere

Tangenti Milano - concessi i domiciliari per motivi di salute a imprenditore Arrestato : Il gip di Milano Raffaella Mascarino ha concesso i domiciliari all’imprenditore Leonida Emilio Paggiaro, 79 anni, finito in carcere per corruzione – insieme ad altre 10 persone – nell’inchiesta sulle presunte Tangenti in Lombardia. Una scelta dettata da motivi di salute: si tratta, finora, dell’unica richiesta accolta dal gip che ha firmato la misura dell’inchiesta che vede 43 misure cautelare, di cui 16 ai domiciliari. Dopo il ...

Monfalcone - ricattava e sfruttava gli operai stranieri : Arrestato imprenditore : Questa notte i carabinieri della stazione di Gorizia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore venezuelano, il quale è accusato di aver sfruttato i dipendenti dell'azienda di cui era socio co-titolare, La Montaggi S.r.l. che operava per conto di Fincantieri nei cantieri navali di Monfalcone. Secondo chi indaga infatti, l'uomo avrebbe costretto i lavoratori, tutti di nazionalità straniera, a turni ...

Violenza sessuale e lesioni personali : Arrestato uomo che picchiò studentessa : Roma – È stato convalidato ieri il fermo di un cittadino del Bangladesh di 24 anni, con precedenti, sul quale i Carabinieri della Stazione Roma Macao avevano raccolto evidenti e palesi indizi di colpevolezza in ordine ad un tentativo di Violenza sessuale e lesioni personali. Per lui, in sede di convalida, il Gip del Tribunale di Roma ha contestualmente emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notte dello scorso primo ...

Usa - pilota Arrestato in aeroporto : “Nel 2015 ha ucciso tre persone” : Christian R. Martin, pilota cinquantunenne di una compagnia aerea controllata dall'American Airlines, è stato arrestato all’aeroporto di Louisville con l’accusa di triplice omicidio. Nel 2015 il pilota avrebbe ucciso una coppia e un vicino di casa nel Kentucky. La svolta nelle indagini dopo quasi 4 anni.Continua a leggere

Pilota di una controllata dell’American Airlines Arrestato per triplice omicidio : Ha ucciso tre persone nel novembre del 2015: Calvin e Pamela Phillips di Pembroke e il loro vicino Edward Dansereau. Christian R. Martin, Pilota di una compagnia aerea controllata dall’American Airlines, la PSA Airlines, è arrestato sabato all’aeroporto di Louisville. Gli omicidi sono stati commessi nel Kentucky. Secondo quanto riportato dalla Cbs, Martin è accusato anche di tentato incendio, furto con scasso e manomissione delle ...

Sesso sotto la minaccia fisica e psichica. Arrestato "santone" e altre due persone : Roberto Chifari Sette mesi di indagine per scoprire gli autori (due uomini e una donna) che avevano creato una rete di prostituzione e Sesso in cambio di piccole regalie Sesso sotto la minaccia psichica e fisica. Truffa ai danni di persone i condizioni di difficoltà. Una brutta storia di degrado sociale che arriva da Montelepre, un piccolo paesino della provincia di Palermo. I carabinieri dopo lunghe indagini hanno Arrestato tre ...

Arrestato lo sparatore di Napoli - è un trafficante. Intanto Noemi migliora - si è svegliata - ma non è fuori pericolo : 'Ora respira da sola' dicono i medici dell'ospedale Santobono ma 'la prognosi resta riservata'. La piccola di 4 anni è rimasta vittima incolpevole di una sparatoria lo scorso 3 maggio. Catturato l'...

Milano : stalking - lesioni e atti persecutori in condominio - Arrestato : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per atti persecutori e lesioni nei confronti di almeno sei persone residenti nel suo stesso condominio. L'uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona e maltrattamenti in famiglia, se la sarebbe

Roma - bosniaco picchia un cane per strada e poi aggredisce i carabinieri - Arrestato : I carabinieri della stazione di Medaglie D'oro in Roma hanno arrestato martedì scorso, un 21enne di origine bosniaca, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per altri reati, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamento di animali, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato accusato di avere picchiato un cane, non di sua proprietà in strada, sotto l'effetto di droghe. I ...