Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 20-24 maggio 2019 | Franco Smaschera Ciro!

Un posto al sole Anticipazioni : ARIANNA porta la pistola al VULCANO e… : Le prossime puntate a Un posto al sole saranno caratterizzate dall’arresto di Gaetano Prisco (Fabio De Caro) e da Franco (Peppe Zarbo) che scopre la cotta che Ciro (Vincenzo Alfieri) si è preso per Angela (Claudia Ruffo). Grande spazio anche all’imminente battesimo del figlio di Mariella (Antonella Prisco) e all’eredità di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Ma non solo… Occhi puntati anche sul ...

Un posto al sole - Anticipazioni dal 20 al 24 maggio : Ciro attratto da Angela : Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole riservano diverse curiosità interessanti. Nelle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 maggio, Constantin rilascerà una testimonianza nella quale racconta tutto ciò che è accaduto. Per tale ragione Giovanna sarà 'costretta' ad arrestare Gaetano Prisco. Nel frattempo Filippo e Serena dovranno decidere cosa fare con il denaro che otterranno dalla vendita della Villa di Gigi Del Colle. Poi ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 maggio 2019 : Chi sta boicottando il battesimo di Lollo? : Il battesimo di Lorenzo potrebbe avere qualche intoppo. Qualcuno non è d'accordo con la scelta del padrino e cercherà di boicottare l'evento.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 16 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5254 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 16 maggio 2019: Il gesto provocatorio messo in opera da Franco (Peppe Zarbo) nei confronti di Gaetano Prisco (Fabio De Caro) potrebbe produrre gravi conseguenze… Ciro (Vincenzo Alfieri) è sempre più vicino ad Angela (Claudia Ruffo)… Tornato in città, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovrà affrontare la sua coscienza. Nel frattempo Filippo (Michelangelo Tommaso) e ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 maggio 2019 : Alex e Vittorio travolti dalla passione : Alex e Vittorio finalmente archiviano il fantasma di Anita e si lasciano andare a momenti di passione.

Un posto al sole Anticipazioni : FRANCO scopre la cotta di CIRO per ANGELA : Grande tensione a Un posto al sole, dove siamo alla vigilia di botte da orbi tra CIRO (Vincenzo Alfieri) e Constantin (Antonio Koudrin). La puntata di martedì 14 maggio ci ha lasciato con il pugile in grave pericolo e stasera vedremo come va a finire. Viste le anticipazioni, però, non è un mistero che CIRO ne uscirà bene e, proprio grazie al suo apporto, il losco Constantin sarà arrestato e messo sotto torchio da Giovanna (Clotilde Sabatino). Il ...

Anticipazioni Un posto al sole della prossima settimana : Prisco viene arrestato : Saranno puntate succose e ricche di colpi di scena quelle che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire su Rai 3 dal 20 al 24 maggio. In tale periodo, infatti, avrà luogo il tanto atteso arresto di Gaetano Prisco, anche se la piacevole notizia coinciderà con un'amara sorpresa per Franco. Quest'ultimo si renderà conto della strana affinità nata tra Angela e Ciro e non potrà fare altro che mettere in guardia quest'ultimo. Serena sarà ...

Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 13-17 maggio 2019 : Alex e Vittorio Si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019: Alex e Vittorio a letto insieme. Il gesto provocatorio di Franco… Anticipazioni Un posto al sole: Franco provoca Gaetano, Ciro sempre più attratto da Angela che resta spiazzata da una sua proposta. Filippo e Serena ricevono una buona notizia, mentre Alex e Vittorio si Abbandonano alla passione… Mariella e Guido alle prese con il possibile padrino del ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 maggio 2019 : Alex e Vittorio si lasciano andare alla passione : Alex e Vittorio finalmente archiviano il fantasma di Anita e si lasciano andare a momenti di passione.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 15 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5253 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 15 maggio 2019: Grazie soprattutto a Ciro (Vincenzo Alfieri), Constantin (Antonio Koudrin) viene arrestato ma, nonostante i tentativi di Giovanna (Clotilde Sabatino), l’uomo non intende confessare i suoi rapporti malavitosi con Gaetano Prisco (Fabio De Caro)… Finalmente Vittorio (Amato D’Auria) e Alex (Maria Maurigi) si abbandonano alla passione: basterà a ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 maggio 2019 : Ciro nuova vittima di Prisco? : Angela teme che Franco possa compiere qualche sciocchezza e chiede a Ciro di tenerlo d'occhio. Sarà però il ragazzo a pagare le conseguenze del suo atto di coraggio.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 20 al 24 maggio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2019: Ottenuta la confessione di Constantin, Giovanna deve ora procedere con l’arresto di Gaetano Prisco, che però potrebbe non essere molto collaborativo. Alla vigilia del compromesso per la vendita della villa di Gigi Del Colle, Serena e Filippo devono decidere come impiegare quei soldi ma Roberto Ferri potrebbe avere per loro una proposta inattesa. Guido ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 20-24 maggio : Marina spia e tiene sotto controllo Alberto : Marina, sempre più esasperata dalla presenza di Alberto ai Cantieri, deciderà di attuare un piano per sbarazzarsene una volta per tutte, e così inizierà a spiarlo per scoprire qualcosa da poter utilizzare in suo favore. Questa è solo una parte delle anticipazioni delle puntate di "Un Posto al Sole" che andranno in onda la settimana dal 20 al 24 maggio su Raitre alle 20:45. Arrivano soldi per Filippo e Serena Lunedì 20 maggio: in seguito al suo ...

Un posto al sole Anticipazioni : SERENA - arrivano tanti soldi ma… : A Un posto al sole, la vita di Filippo (Michelangelo Tommaso) e SERENA (Miriam Candurro) è stata attraversata di recente dalla notizia della morte di Tommaso e ciò, oltre ad aver causato indubbiamente del dolore, ha riaperto anche delle vecchie ferite mai del tutto rimarginate. Già sappiamo che questa storyline non è completamente terminata perché tra un po’ di tempo Leonardo (Erik Tonelli), l’amico-sosia di Tommaso, si rifarà vivo ...