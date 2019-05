Anticipazioni Un posto al sole | Renato alle prese con la bugia raccontata da Nadia

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) La soap opera 'Unal' va in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e, grazie al successo ottenuto, è passata dalla fascia pomeridiana a quella serale. I personaggi principali sono diventati fondamentali per il pubblico, al quale fanno compagnia all'orario di cena. Le sornon mancano all'interno del prodotto televisivo e, se si è arrivati a un traguardo storico come le cinquemila puntate, un motivo ci sarà. Nuovedella soap opera ambientata a palazzo Palladini permettendo ai fan di apprezzare le bellezze della città di Napoli. Nelle puntate della prossima settimana il commissario Landolfi riuscirà ad arrestare Constantin grazie all'aiuto di Ciro (Vincenzo Alfieri). Giovanna sarà capace di far parlare il complice di Prisco le cui testimonianze si sono rivelate determinanti per procedere all'arresto di Gaetano (Fabio De Caro).preoccupato per via ...

ZeusMega : RT @napoliforever89: Ecco quello che ho letto bommm #upas @ZeusMega - napoliforever89 : Ecco quello che ho letto bommm #upas @ZeusMega - MastrotekPino : Anticipazioni Un posto al sole, 17 maggio 2019: Angela e Franco in disaccordo -